Patenti false a Udine, cinque interventi della polizia locale: “Fenomeno preoccupante”

Quattro patenti sono risultate false e una era revocata da 10 anni.

Cinque conducenti sono stati individuati dalla Polizia Locale di Udine mentre circolavano senza un valido titolo di guida. È il bilancio di una serie di controlli effettuati recentemente dagli agenti in diverse zone della città, che hanno portato anche al sequestro di quattro patenti risultate contraffatte.



Gli accertamenti hanno riguardato episodi distinti, emersi durante normali verifiche sulla circolazione stradale, dopo manovre pericolose o in seguito a incidenti. In quattro casi i conducenti hanno esibito documenti apparentemente regolari, ma che, dopo i controlli, sono risultati falsi.

Quattro patenti false scoperte dagli agenti

Il primo episodio è avvenuto nella zona est di Udine, dove gli agenti hanno fermato un cittadino georgiano di 53 anni, non residente in Italia, dopo una manovra ritenuta pericolosa. L’uomo ha mostrato una patente del proprio Paese di origine che, a seguito delle verifiche, è risultata contraffatta.

Un secondo caso si è verificato in Borgo Stazione. Durante il controllo, un cittadino egiziano di 32 anni, residente a Milano, ha esibito una patente di guida e un permesso internazionale di guida. Entrambi i documenti sono risultati completamente contraffatti, sebbene di ottima fattura, e comunque non validi per guidare in Italia.

Un’altra irregolarità è stata scoperta in viale Trieste, dove un cittadino ghanese di 57 anni, residente nell’hinterland, ha presentato una patente formato card apparentemente rilasciata dal Paese di origine. Anche in questo caso il documento è stato riconosciuto come falso.

Il quarto episodio ha riguardato un cittadino pakistano di 26 anni, coinvolto in un incidente stradale lungo la circonvallazione cittadina. Durante gli accertamenti successivi al sinistro, l’uomo ha esibito una patente apparentemente rilasciata da una Provincia del Pakistan, ma ritenuta contraffatta dagli agenti.

Denunce, sanzioni e fermo dei veicoli

Per tutti e quattro i conducenti trovati con documenti falsi sono scattati il sequestro delle patenti contraffatte e la denuncia all’Autorità Giudiziaria, che dovrà ora valutare le singole posizioni.

Oltre agli aspetti penali, sono state applicate anche le sanzioni previste per la guida senza titolo valido: per ciascuno dei quattro conducenti è prevista una sanzione pecuniaria di circa 4mila euro, insieme al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

Fermato anche un uomo con patente revocata da dieci anni

Negli stessi giorni, nella zona sud della città, gli agenti della Polizia Locale hanno fermato anche un cittadino albanese la cui patente è risultata revocata da dieci anni. Dagli accertamenti è emerso inoltre che l’uomo era recidivo per la stessa violazione.

In questo caso, oltre alla sanzione amministrativa di circa 5mila euro che sarà irrogata dalla Prefettura, è stato disposto il sequestro amministrativo del veicolo finalizzato alla confisca.

Toffano: “Fenomeno preoccupante per la sicurezza”

Sui controlli è intervenuta Rosi Toffano, sottolineando la gravità del fenomeno delle patenti false. “Quello delle patenti false è un fenomeno preoccupante, perché incide direttamente sulla sicurezza di tutti gli utenti della strada”, ha dichiarato.



“Allo stesso tempo – ha aggiunto – questi interventi dimostrano l’attenzione, la preparazione e la professionalità degli agenti della Polizia Locale di Udine, impegnati quotidianamente nei controlli sul territorio. La sicurezza stradale passa anche dalla capacità di individuare situazioni solo apparentemente regolari, ma che possono rappresentare un rischio concreto per la collettività”.