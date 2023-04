Dalla mezzanotte alle ore 3 di venerdì 21 aprile verrà chiusa, in corrispondenza del Nodo di Portogruaro, la rampa di collegamento tra la carreggiata Sud della A28 (Conegliano – Portogruaro) e la carreggiata Est della A4 (Portogruaro – Trieste).

Pertanto, chi percorre la A28 provenendo da Conegliano e vuole immettersi sulla A4 in direzione Trieste dovrà uscire a Portogruaro e, utilizzando la viabilità ordinaria segnalata dalle frecce gialle, rientrare a Latisana. Nessun problema invece per chi percorre la A28 ed è diretto a Venezia né per chi percorre la A4 ed è diretto a Venezia o Trieste, o vuole immettersi sulla A28.

La chiusura è propedeutica alle fondazioni delle opere necessarie a dare avvio alla fase del cantiere che interessa la carreggiata centrale all’altezza del Nodo di Portogruaro.