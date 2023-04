Adunata degli Alpini, a Udine scuole chiuse sabato 13 maggio

Scuole chiuse a Udine per l’Adunata Nazionale degli Alpini.

Scuole chiuse a Udine sabato 13 maggio per l’Adunata nazionale degli Alpini. E’ quanto è stato deciso questa mattina, durante il sesto vertice in Prefettura per organizzare dell’evento.

All’incontro hanno partecipato il Prefetto Massimo Marchesiello e del neo-sindaco Alberto Felice De Toni, al suo primo incarico ufficiale dopo l’insediamento avvenuto ieri. Presenti anche il Questore Alfredo D’Agostino, i vertici regionali e provinciali delle forze dell’ordine, il Direttore della Protezione Civile Regionale Amedeo Aristei, il Direttore della Struttura Operativa per l’Emergenza Sanitaria Amato De Monte, i rappresentanti delle aziende di trasporto e delle associazioni di volontariato.

L’incontro ha permesso di definire le modalità operative dell’evento, coordinando le attività delle diverse istituzioni coinvolte nella sua organizzazione. La presenza dei rappresentanti delle aziende di trasporto ha permesso di coordinare anche la logistica necessaria per garantire un’adeguata mobilità durante l’evento. Il Prefetto ha sottolineato l’importanza dell’evento per la città e la necessità di garantire la massima sicurezza e il miglior servizio possibile ai partecipanti. Il neo-sindaco ha espresso il proprio apprezzamento per la collaborazione e la sinergia tra le diverse istituzioni, a testimonianza della capacità della città di lavorare insieme per garantire un evento di successo.