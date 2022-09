Nelle Marche la Protezione Civile Fvg ha liberato una scuola dal fango

Dalle Marche colpite dall’alluvione arriva una buona notizia: stamattina riapre una scuola elementare prima inaccessibile a causa dei danni causati dal maltempo, una scuola che i volontari della Protezione Civile del Fvg hanno liberato dal fango. Per i bambini, che quindi potranno tornare a fare lezione in classe, è un importante segno di ritorno alla normalità.

La comunità di Ostra, dove opera il gruppo friulano, ha ringraziato i volontari del Fvg “per la loro opera di sollievo e aiuto in questi difficili giorni”. Ieri, la Protezione Civile ha continuato a lavorare nel fango, spostandosi da un quartiere all’altro, rimuovendo detriti e il limo, che si è solidificato diventando estremamente difficile da eliminare da strade, da marciapiedi e accessi alle case. “La stanchezza comincia a farsi sentire – raccontano i volontari -, ma non demordiamo, animati dalla forte volontà di aiutare”. Nonostante la pioggia, in un giorno e mezzo la squadra friulana è riuscita a pulire a mettere in sicurezza oltre 20mila metri quadrati tra strade marciapiedi e accessi alle case. Un impegno ripagato dall’affetto e dalla riconoscenza delle comunità locali che hanno portato ai volontari il segno della loro gratitudine, generi alimentari per fare merenda.