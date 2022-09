La Lega, il Fvg e la famiglia, il governatore Fedriga si racconta in un libro

Il libro del governatore Fedriga.

Si chiama “Una storia semplice. La Lega, il Friuli Venezia Giulia, la mia famiglia” il libro del governatore del Fvg Massimiliano Fedriga in uscita nelle librerie il 13 settembre e che sarà presentato mercoledì 14 settembre alle ore 21 durante la 23esima edizione di Pordenonelegge nello spazio San Giorgio.

“In questo libro ci trovate dentro qualche pezzo della mia vita, niente di più e niente di meno – spiega il governatore del Fvg – . Massimiliano riflesso nel buio di un finestrino, Massimiliano inconfondibile nel mutevole specchio delle onde. La politica, gli affetti, la quotidianità. Un libro per condividere una storia, un modo in più per non ritrovarmi solo“.

Una storia semplice è un’autobiografia non convenzionale, inedita e sorprendente, perché mette in luce l’uomo oltre che il politico. Una narrazione che somiglia più a un romanzo di formazione, e che racconta con insolita onestà, attraverso ricordi, aneddoti e riflessioni, la sua storia familiare, la bellezza e il fascino della sua terra, le sue passioni private, i suoi affetti più cari. Una bella storia che racconta un cammino dove si mettono in discussione le certezze assolute. Dove la crescita di una persona si manifesta anche nel modo diverso di affrontare le difficoltà della vita e della politica.