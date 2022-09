L’incidente a Remanzacco.

Incidente nella tarda mattinata di oggi a Remanzacco, nella zona industriale, nei pressi del passaggio a livello. Per cause in corso di accertamento, poco prima delle 12, due auto si sono scontrate violentemente.

Dalle prime informazioni sul posto stanno intervenendo i soccorsi per prestare le prime le cure alle persone coinvolte, oltre ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Per permettere le operazioni di soccorso la strada è temporaneamente chiusa.