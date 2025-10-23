Il punto sul maltempo in Friuli: chiusi due guadi. Le previsioni per le prossime ore

23 Ottobre 2025

di Paola Tissile

Ci aspettano ancora alcune ore di maltempo sul Friuli.

Nelle ultime ore il Friuli Venezia Giulia è stato interessato da un intenso peggioramento meteorologico, con correnti umide in arrivo da sud-ovest che hanno aumentato progressivamente la nuvolosità sull’intera regione. A partire dalle ore 12 di oggi, le piogge hanno interessato diffusamente il territorio: moderate sulla Bassa e sulla Laguna, abbondanti sulla pianura e molto intense in montagna, soprattutto verso le Prealpi Giulie.

Il vento ha accompagnato il peggioramento: in quota soffia da sud-sudovest con raffiche sostenute, raggiungendo i 26,8 m/s sul Monte Matajur e i 22,1 m/s sul San Simeone. Sulla costa, lo Scirocco ha iniziato a penetrare in pianura centrale e orientale intorno alle 15, con raffiche fino a 20 m/s a Grado, provocando un aumento dell’onda verso il litorale tra Grado e Lignano.

Evoluzione nelle prossime ore

La situazione rimarrà critica per le prossime ore. Sono previste piogge diffuse, anche temporalesche, con intensità maggiore sui monti e abbondanti in pianura, mentre sulla costa e sulla Bassa saranno moderate. In tarda serata non si escludono nevicate fino a 1200-1600 metri.

Il vento sulla costa e in pianura girerà a Libeccio sostenuto o forte, mentre in montagna continuerà a soffiare forte da sud in quota. Con l’ingresso dell’aria fredda del fronte, nella tarda serata le raffiche potranno provenire da nord o nord-est e risultare sostenute o forti su tutta la regione. La cessazione delle piogge è attesa nelle prime ore del 24 ottobre.

Effetti al suolo e corsi d’acqua

Fortunatamente, dall’inizio dell’allerta non sono arrivate segnalazioni di dissesti significativi alla Sala Operativa Regionale (SOR) o al Numero Unico Emergenza 112. I livelli dei principali fiumi restano sotto soglia, ma sono stati chiusi i guadi di Rauscedo (PN) e Nimis (UD) sul fiume Cornappo.

