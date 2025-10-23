Camminare è un gioco: nella Valle del But i sentieri narrativi per famiglie tra fiabe e natura

La Valle del But si prepara a due giornate dedicate alla scoperta, al racconto e al movimento lento tra borghi e boschi. Venerdì 24 ottobre operatori turistici potranno approfondire il progetto “Il Bosco nel Borgo – Il Borgo nel Bosco”, mentre sabato 25 ottobre l’evento sarà aperto a famiglie e bambini, con passeggiate animate lungo i sentieri e le storie dell’immaginario carnico.

L’obiettivo è mostrare come l’unione tra tradizione, creatività e tecnologie leggere possa rafforzare l’attrattività turistica della Valle del But, con il progetto promosso dai Comuni di Paluzza e Sutrio e finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, punta a valorizzare percorsi naturalistici, patrimonio culturale e realtà produttive locali attraverso il gioco e la narrazione.

Storie che camminano

I sei anelli escursionistici di Paluzza e Sutrio, già esistenti e segnalati, sono stati arricchiti da un lavoro di caratterizzazione narrativa che li trasforma in esperienze di racconto e scoperta. Ogni sentiero ora ha un proprio filo conduttore: dalla Strada delle macchine idrauliche che attraversa Paluzza, tocca la Segheria di Toni (antica segheria veneziana di Casteons) e la storica Farie di Checo di Cercivento, fino al Percorso degli Sbilfs di Sutrio, che conduce tra aziende agricole, ruscelli e borghi operosi, dove gli gnomi del folklore locale si aggirano curiosi tra i prati e gli orti.

Gli anelli, progettati per famiglie e camminatori non esperti, sono pensati come esperienze lente e accessibili, che uniscono il piacere del movimento alla scoperta culturale. Offrono a genitori, bambini e visitatori la possibilità di vivere la montagna in modo semplice ma profondo, senza bisogno di preparazione tecnica o attrezzatura, favorendo la curiosità e l’ascolto.

Non sono soltanto passeggiate: sono storie da percorrere, ognuna animata da un personaggio dell’immaginario carnico e da gesti e suoni che i partecipanti imparano a ripetere lungo il cammino. Le storie del gioco non sono solo di accompagnamento, ma diventano un incoraggiamento durante il percorso e una forma di esperienza aumentata.

L’anello di Paluzza Zardin dai Siors – Il percorso del buio che non c’è più, ad esempio, invita a superare le proprie paure seguendo il Salvan, spirito del bosco, proseguendo idealmente il filo narrativo che lega ogni anello. Allo stesso modo, il Percorso delle sorelle in volo accompagna i visitatori attraverso i boschi colpiti dalla tempesta Vaia e le Maine di Sutrio, dove la natura racconta la forza della rinascita e il legame profondo tra fiaba e realtà, preparando il terreno per l’esperienza di gioco che segue.

La mappa e la web app, due strumenti complementari

Per rendere l’esperienza più completa, il progetto offre una mappa illustrata, un kit gioco “Il Bosco nel Borgo” e una web app sviluppata da Hibou, con contenuti curati da Creaa. La mappa indica i punti di partenza dei sei anelli e le attrazioni naturalistiche, storiche e culturali, mentre l’app arricchisce il percorso con curiosità, approfondimenti digitali e elementi interattivi.

Il kit gioco “Il Bosco nel Borgo” integra la mappa e la arricchisce con una dimensione narrativa e interattiva. Il kit comprende le schede delle storie, una per ciascun anello, e le carte personaggio con le figure del folklore carnico – come l’Agana, il Salvan, la Strie o Silverio – che animano i percorsi. Ogni tappa diventa una piccola scena teatrale dove i bambini impersonano i personaggi e gli adulti leggono, narrano e interpretano.

Sabato 25 ottobre: passeggiate animate per famiglie

Sabato 25 ottobre verranno organizzate due passeggiate animate della durata di 1 ora e mezza circa, che rappresentano un’anteprima delle esperienze che i visitatori potranno poi replicare in autonomia, seguendo il proprio ritmo e lasciandosi guidare dai personaggi del gioco e dalle storie del territorio: una a Sutrio lungo il percorso Fondovalle Sutrio 2 – Presepi (partenza alle 10.00) e una a Paluzza (partenza alle 14:00) sul percorso Zardin dai Siors.

Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti su:

https://www.eventbrite.it/e/passeggiata-animata-per-famiglie-alla-scoperta-di-paluzza-tickets-1801955059089

https://www.eventbrite.it/e/passeggiata-animata-per-famiglie-alla-scoperta-di-sutrio-tickets-1801107504029

In caso di maltempo le due passeggiate verranno posticipate a data da definire.