Infortunio sul lavoro a Osoppo, operaio finisce con la mano schiacciata

L’infortunio sul lavoro a Osoppo.

Infortunio sul lavoro, nella mattina di oggi 23 ottobre, alla Ledraplastic spa di Osoppo, azienda specializzata nella lavorazione del vinile atossico. A restare ferito, un operaio nato nel 1991, residente del paese, rimasto ferito a una mano a seguito di uno schiacciamento.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell’infortunio sono intervenuti i carabinieri del Norm di Tolmezzo. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Udine, dove le condizioni sono state valutate dai medici: fortunatamente, non risulta essere in pericolo di vita.