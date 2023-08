Maltempo in Friuli, al via l’iter per ottenere il rimborso dei danni

Il rimborso dei danni per il maltempo in Friuli.

Al via l’iter per ottenere il rimborso danni del maltempo in Friuli Venezia Giulia. “La Giunta ha approvato i documenti che fanno parte integrante e sostanziale di un provvedimento che contiene le disposizioni attuative per l’approvazione delle domande di concessione dei contributi per il ristoro dei danni conseguenti agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale nei giorni scorsi, con un primo stanziamento complessivo che ruota attorno ai 58 milioni di euro“.

La deliberazione è stata approvata dall’Esecutivo su proposta dell’assessore regionale alla Salute, politiche sociali e disabilità, con delega alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. “Si tratta di un passaggio fondamentale che dà concreto e reale avvio all’iter per la raccolta di dati e informazioni relativi ai danni causati dalle ondate di maltempo che si sono susseguite in rapida scansione nelle ultime due settimane, eventi avversi che hanno richiesto la diramazione di otto allerta meteo regionali, un numero ma hai registrato prima” ha specificato Riccardi.

Lo stato di emergenza regionale è stato dichiarato in base alla Legge regionale 64/1986, e riguarda: “le modalità attuative per il ristoro dei danni ai veicoli privati, le modalità attuative per il ristoro dei danni ai privati, e le modalità attuative per il ristoro alle attività economiche e produttive” è entrato nel dettaglio l’esponente della Giunta.

“Con l’approvazione di questo documento si dà atto che la definizione dei danni oggetto di ristoro, la dotazione finanziaria e l’intensità dell’aiuto, oltre alle modalità di concessione ed erogazione dei contributi, saranno definiti con un successivo provvedimento sulla base delle istanze pervenute ai Comuni e della spesa ammissibile comunicata dalle Amministrazioni municipali e dalle risorse regionali e statali disponibili” ha spiegato ancora Riccardi.