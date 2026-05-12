Maltempo in Friuli, vento e pioggia intensa: disagi a treni e in autostrada

Forti raffiche di vento, pioggia intensa e locali grandinate hanno colpito nella mattinata il Friuli Venezia Giulia, causando disagi alla mobilità ferroviaria e autostradale. Un sistema temporalesco, infatti, si è spostata dal Veneto al Pordenonese e da lì si è mosso velocemente verso est, coinvolgendo la pianura friulana.

I disagi ai treni.

Sulla linea Udine–Trieste, dalle ore 7:00, la circolazione dei treni è risultata fortemente rallentata a causa di danni provocati dal maltempo nella zona di San Giovanni al Natisone. I convogli Intercity e Regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni, con ritardi fino a 80 minuti nella fase iniziale dell’emergenza.

Nel corso della mattinata i disagi sono proseguiti, con tempi di percorrenza aumentati fino a 90 minuti e rallentamenti diffusi lungo la tratta. La situazione è poi tornata progressivamente alla normalità, con la comunicazione di fine evento intorno alle ore 9:30 e il ripristino della regolare circolazione.

Autostrade, traffico rallentato sulla A4 e sulla A28

Disagi anche sulla rete autostradale, dove forti temporali e grandinate hanno interessato in particolare l’autostrada A4 Torino–Trieste. Il traffico è stato rallentato in più punti lungo entrambe le direzioni, con criticità tra San Stino di Livenza, San Donà di Piave e il bivio con la A28.

Nel corso della mattinata, sono stati interessati da code e traffico intenso tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, con ulteriori rallentamenti anche verso Palmanova e le diramazioni con A23 e A34. Anche la A28 Portogruaro–Conegliano è stata colpita da forti grandinate, con rallentamenti tra Villotta e Portogruaro in entrambe le direzioni di marcia.

L’evoluzione del maltempo in Friuli.

Secondo le previsioni dell’Osmer, nel corso del pomeriggio il tempo dovrebbe migliorare, a partire da nord, con cielo sereno o poco nuvoloso. Per domani, non sono previste piogge mentre un nuovo peggioramento arriverà giovedì e venerdì con rovesci e temporali sparsi.