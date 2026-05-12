Cellulare scarico in spiaggia? A Grado arrivano i power bank a noleggio

GIT Grado Impianti Turistici continua a investire nell’innovazione e nella qualità dell’esperienza turistica con un nuovo servizio pensato per rispondere a una delle esigenze più frequenti dei visitatori: poter ricaricare smartphone e dispositivi mobili anche sotto l’ombrellone.

Da aprile è infatti attivo il nuovo sistema di power bank sharing sviluppato in collaborazione con BRICK, realtà internazionale presente in oltre 25 Paesi e specializzata nei servizi di noleggio di batterie portatili. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di evoluzione della destinazione turistica gradese, sempre più orientata verso servizi smart, accessibili e capaci di migliorare concretamente la permanenza degli ospiti.

Come funziona il servizio in spiaggia

Il sistema consente di noleggiare un power bank in pochi secondi direttamente dalle stazioni presenti all’interno dello stabilimento balneare. Una volta prelevata la batteria portatile, gli utenti possono utilizzarla liberamente sia in spiaggia sia durante gli spostamenti. Il servizio offre inoltre la possibilità di riconsegnare il dispositivo in qualsiasi punto della rete BRICK, non soltanto a Grado ma anche in altre città italiane o all’estero.

In un contesto in cui smartphone e dispositivi mobili vengono utilizzati quotidianamente per pagamenti digitali, prenotazioni, informazioni e comunicazioni, la disponibilità di punti di ricarica rappresenta un elemento sempre più importante dell’esperienza turistica.

Le stazioni distribuite nello stabilimento

A Grado la rete è stata organizzata per garantire copertura nei principali punti di passaggio e di servizio della spiaggia. Una stazione è presente presso la biglietteria principale, una nell’area che comprende centro medico, SPA e palestra, mentre un’altra sarà operativa dal 1° giugno all’interno del parco acquatico. Ulteriori postazioni si trovano inoltre nei chioschi “Numero Uno” e “Antiche Terme”. Gli orari di utilizzo seguono quelli delle singole strutture che ospitano le stazioni.

Marin: «Innovazione per gli ospiti della spiaggia»

“Il progetto – dichiara il presidente GIT Roberto Marin – si inserisce in una prospettiva più ampia di integrazione territoriale. È già in fase di sviluppo un’estensione della rete anche verso altre destinazioni collegate ai flussi turistici di Grado, con l’obiettivo di offrire un’esperienza sempre più fluida tra mare e servizi”. Marin sottolinea inoltre come “questo nuovo servizio GIT rafforza l’innovazione a disposizione per gli ospiti della nostra spiaggia, che è meta d’eccellenza in tutti i suoi servizi”.