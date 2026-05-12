Vigili del Fuoco da tutta Europa a Grado: la città diventa capitale del soccorso

Sarà Grado a ospitare, dal 14 al 17 maggio 2026, il 25° Raduno Internazionale dei Vigili del Fuoco. Un appuntamento di rilievo internazionale che porterà sull’Isola del Sole migliaia di professionisti del soccorso, delegazioni estere, mezzi storici, bande musicali e visitatori provenienti da tutta Europa.

Per quattro giorni la città si trasformerà in un crocevia di solidarietà, cooperazione e cultura del soccorso, con un evento che unisce dimensione tecnica, divulgativa e turistica, diventando anche una vetrina per il territorio e le sue eccellenze.

Un evento sotto l’egida IFSO

Il raduno si svolge sotto l’egida dell’IFSO (Internationale Feuerwehr-Sternfahrt-Organisation), realtà internazionale impegnata nello scambio di esperienze tra i Corpi dei Vigili del Fuoco di diversi Paesi.

L’obiettivo è favorire il confronto tra realtà operative differenti, condividere competenze e rafforzare legami professionali e umani oltre i confini nazionali. L’edizione 2026 sarà quindi non solo un incontro tecnico, ma anche un evento aperto alla cittadinanza, alle famiglie e ai turisti.

Mostre, tecnologia e Villaggio “Terra Mare”

Il programma prevede una vasta area espositiva dedicata alle più recenti tecnologie per il soccorso tecnico urgente, con la presenza di aziende del settore, stand della Croce Rossa, unità cinofile della Polizia di Stato e realtà specializzate in emergenza e sicurezza.

Accanto agli spazi tecnici sarà allestito anche il Villaggio “Terra Mare”, dedicato alla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali, con un percorso tra i sapori del territorio gradese e regionale.

Grande attenzione sarà riservata anche alla memoria e alla cultura con tre mostre aperte al pubblico: “Eroi tra le fiamme” al Palacongressi con le storiche prime pagine de La Domenica del Corriere dedicate ai Vigili del Fuoco, “I pompieri graisani” al Cinema Cristallo dedicata alla storia del corpo locale e “Pompieri in scala”, esposizione di modellismo sui mezzi dei Vigili del Fuoco.

Il programma delle quattro giornate

L’inaugurazione ufficiale è prevista giovedì 14 maggio alle ore 18 davanti al Municipio di Grado con l’accoglienza della bandiera IFSO e il saluto delle autorità civili e militari. Venerdì 15 maggio il Palacongressi ospiterà il convegno “Soccorso e persone con disabilità: a che punto siamo?”, dedicato ai temi della pianificazione dell’emergenza e del soccorso inclusivo.

Sabato 16 maggio sarà la giornata della grande sfilata internazionale, con delegazioni in uniforme storica, automezzi d’epoca e bande musicali che attraverseranno il centro cittadino trasformando Grado in una festa di colori e tradizioni.

Domenica 17 maggio spazio alle famiglie con attività e percorsi pompieristici in spiaggia. In mattinata, nel Duomo di Grado, sarà celebrata la Santa Messa con la tradizionale benedizione degli elmi dei Vigili del Fuoco. La chiusura sarà affidata alla cerimonia finale davanti al Municipio con il passaggio di consegne al 26° Raduno Internazionale.