Mamma e figlio sono stati aggrediti dal loro rottweiler.

Nel giardino di casa, il loro rottweiler gli si è rivoltato contro e li ha azzannati, ferendoli agli arti. E’ successo nella tarda serata di ieri a Santa Maria di Sclaunicco, in comune di Lestizza, dove i carabinieri del N.O.R.M di Latisana sono intervenuti nell’abitazione di una giovane, classe 1998, perché, poco prima, il cane aveva aggredito lei e il suo figlioletto di 5 anni.

Non è ancora chiaro quanto successo: secondo una prima ricostruzione, il bambino stava giocando in giardino quando il cane lo avrebbe azzannato per poi morsicare anche la donna che era accorsa per difenderlo. I due, per fortuna, non hanno riportato gravi lesioni e sono stati portati prima all’ospedale di Palmanova, poi in quello di Latisana dove sono stati dimessi dopo alcune ore in osservazione.

Attivato anche il veterinario del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria cui spetterà il compito di verificare le condizioni dell’animale e disporre eventuali provvedimenti.