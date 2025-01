Maxi vincita al Miliardario Mega a Trieste.

La dea bendata ha fatto tappa a Trieste con il Miliardario Mega, che ha regalato a un fortunato giocatore un premio da ben 2 milioni di euro. La vincita straordinaria è avvenuta grazie a un biglietto della serie “Miliardario Mega” acquistato presso un’edicola di via dell’Istria 8/E. Il vincitore ha scoperto il premio grattando il simbolo del “lingotto”, portando con sé un bagliore di speranza e gioia nella città giuliana.

Le altre vincite.

Trieste non è stata l’unica a brindare: il totale delle vincite registrate in Italia in questa straordinaria giornata ammonta a 6 milioni di euro, grazie a tre biglietti vincenti distribuiti in altrettante regioni.