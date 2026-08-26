Il ministro Piantedosi atteso in Friuli Venezia Giulia il 6 settembre

Previsto un incontro tra il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco di Trieste sui controlli ai confini.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è atteso in Friuli Venezia Giulia il prossimo 6 settembre. Ad annunciare la visita è stato il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, spiegando che in quell’occasione avrà modo di incontrare il titolare del Viminale e affrontare con lui alcuni dei temi legati alla sicurezza del territorio.

Al momento non sono stati resi noti tutti i dettagli del programma della visita, ma Dipiazza ha anticipato uno degli argomenti che intende portare all’attenzione del ministro: la gestione dei controlli ai valichi tra Italia e Slovenia.

Il tema dei controlli al confine

Il sindaco di Trieste nei giorni scorsi ha sollevato il problema dell’impiego degli agenti nei presidi lungo la frontiera, sostenendo che una parte del personale potrebbe essere utilizzata maggiormente anche in città.

La questione è stata affrontata anche mercoledì mattina durante un incontro tra Dipiazza e il prefetto di Trieste Giuseppe Petronzi. Secondo quanto evidenziato dal primo cittadino, a fronte di numerosi punti di attraversamento della frontiera, soltanto una parte viene effettivamente controllata.

Dipiazza ha fatto riferimento anche alla zona di Lazzaretto, dove sono presenti diversi valichi, tornando a mettere in discussione l’efficacia di mantenere gli agenti impegnati in maniera continuativa soltanto in alcuni presidi.

L’incontro con Piantedosi

La visita del 6 settembre rappresenterà quindi l’occasione per un confronto diretto con Piantedosi. Dipiazza intende illustrare al ministro la situazione del confine e proporre una diversa distribuzione delle forze dell’ordine, anche alla luce degli episodi di microcriminalità registrati recentemente a Trieste.