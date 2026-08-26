Malore sull’isola di Porto Buso, uomo trasportato in elicottero all’ospedale

L’uomo è stato colto da un malore questo pomeriggio.

Un uomo è stato soccorso nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 agosto, sull’isola di Porto Buso, nel territorio comunale di Grado, dopo essere stato colto da un grave malore.

L’allarme è scattato qualche minuto prima delle 14, quando è stata segnalata una persona con un probabile arresto cardiaco. La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento stagionale di Grado si è quindi diretta verso le imbarcazioni da soccorso ormeggiate al Molo Torpediniere. A bordo di due natanti sono saliti anche gli operatori sanitari con le attrezzature mediche necessarie. I mezzi hanno quindi raggiunto l’isola di Porto Buso, dove si trovava l’uomo.

Il trasferimento fino all’elicottero

Una volta arrivati sull’isola, i soccorritori hanno raggiunto il paziente e gli hanno prestato le prime cure. L’uomo è stato quindi sistemato sulla barella e trasportato a braccia fino all’elicottero sanitario, intervenuto per il trasferimento urgente. Il paziente è stato infine trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. All’intervento hanno collaborato Vigili del fuoco e personale sanitario.