La giovane di Azzano Decimo rappresenterà il Friuli Venezia Giulia alla finale nazionale di Miss Universe Italy 2026

Dalla passione per la moda e la recitazione al palcoscenico nazionale di Miss Universe Italy 2026. Anna Corazza, Miss Universe Friuli Venezia Giulia 2026, è tra le finaliste che si stanno contendendo il titolo italiano nella competizione in corso in Puglia.



La giovane rappresentante del Friuli Venezia Giulia è impegnata nella fase nazionale ospitata nella cornice di Villa Cafiero, a San Ferdinando di Puglia, dove sono arrivate concorrenti provenienti da tutta Italia. Il percorso verso la corona è iniziato il 24 agosto, quando le 42 semifinaliste hanno affrontato un primo colloquio davanti alla giuria tecnica. Dopo le selezioni, Anna Corazza è riuscita a conquistare un posto tra le concorrenti ancora in gara per il titolo di Miss Universe Italy 2026.

Il sogno tra moda e recitazione

Per Corazza la partecipazione al concorso rappresenta un altro passo verso un obiettivo coltivato fin da bambina. Il suo futuro, infatti, lo immagina nel mondo della moda e della recitazione, passioni che negli anni ha cercato di trasformare in un vero percorso di formazione.



Ha scelto di studiare Fashion Design a Milano e da settembre inizierà anche una scuola di recitazione, sempre nel capoluogo lombardo, con l’intenzione di ampliare la propria preparazione e misurarsi con una nuova esperienza artistica.



Nel suo percorso occupa un ruolo importante anche lo sport. Per 15 anni ha praticato danza classica e moderna, mentre oggi continua ad allenarsi dedicandosi alla palestra e alla corsa. Un’esperienza che ha contribuito a costruire disciplina e determinazione, qualità che ora porta anche sul palco del concorso nazionale.

La finale di Miss Universe Italy il 30 agosto

L’appuntamento decisivo è fissato per domenica 30 agosto, quando sarà proclamata Miss Universe Italy 2026. La vincitrice avrà il compito di rappresentare l’Italia alla finale mondiale di Miss Universe, prevista il 24 novembre a Porto Rico.



Per Anna Corazza resta quindi vivo il sogno di trasformare il titolo conquistato in Friuli Venezia Giulia nel passaporto per il palcoscenico internazionale.



Miss Universe, nato nel 1952 e arrivato alla sua 74ª edizione, è tra i concorsi di bellezza più conosciuti a livello internazionale. La competizione punta oggi non soltanto sull’aspetto estetico, ma anche su personalità, stile, eleganza e preparazione delle partecipanti ed è aperta anche a donne sposate o con figli. Per partecipare alla selezione italiana sono richiesti la cittadinanza italiana e il compimento dei 18 anni.