Anna Corazza è Miss Universe Friuli Venezia Giulia: il sogno ora è il titolo italiano

26 Agosto 2026

Foto di Giacomo Attuente

di Giacomo Attuente

La giovane di Azzano Decimo rappresenterà il Friuli Venezia Giulia alla finale nazionale di Miss Universe Italy 2026

Dalla passione per la moda e la recitazione al palcoscenico nazionale di Miss Universe Italy 2026. Anna Corazza, Miss Universe Friuli Venezia Giulia 2026, è tra le finaliste che si stanno contendendo il titolo italiano nella competizione in corso in Puglia.

La giovane rappresentante del Friuli Venezia Giulia è impegnata nella fase nazionale ospitata nella cornice di Villa Cafiero, a San Ferdinando di Puglia, dove sono arrivate concorrenti provenienti da tutta Italia. Il percorso verso la corona è iniziato il 24 agosto, quando le 42 semifinaliste hanno affrontato un primo colloquio davanti alla giuria tecnica. Dopo le selezioni, Anna Corazza è riuscita a conquistare un posto tra le concorrenti ancora in gara per il titolo di Miss Universe Italy 2026.

Il sogno tra moda e recitazione

Per Corazza la partecipazione al concorso rappresenta un altro passo verso un obiettivo coltivato fin da bambina. Il suo futuro, infatti, lo immagina nel mondo della moda e della recitazione, passioni che negli anni ha cercato di trasformare in un vero percorso di formazione.

Ha scelto di studiare Fashion Design a Milano e da settembre inizierà anche una scuola di recitazione, sempre nel capoluogo lombardo, con l’intenzione di ampliare la propria preparazione e misurarsi con una nuova esperienza artistica.

Nel suo percorso occupa un ruolo importante anche lo sport. Per 15 anni ha praticato danza classica e moderna, mentre oggi continua ad allenarsi dedicandosi alla palestra e alla corsa. Un’esperienza che ha contribuito a costruire disciplina e determinazione, qualità che ora porta anche sul palco del concorso nazionale.

La finale di Miss Universe Italy il 30 agosto

L’appuntamento decisivo è fissato per domenica 30 agosto, quando sarà proclamata Miss Universe Italy 2026. La vincitrice avrà il compito di rappresentare l’Italia alla finale mondiale di Miss Universe, prevista il 24 novembre a Porto Rico.

Per Anna Corazza resta quindi vivo il sogno di trasformare il titolo conquistato in Friuli Venezia Giulia nel passaporto per il palcoscenico internazionale.

Miss Universe, nato nel 1952 e arrivato alla sua 74ª edizione, è tra i concorsi di bellezza più conosciuti a livello internazionale. La competizione punta oggi non soltanto sull’aspetto estetico, ma anche su personalità, stile, eleganza e preparazione delle partecipanti ed è aperta anche a donne sposate o con figli. Per partecipare alla selezione italiana sono richiesti la cittadinanza italiana e il compimento dei 18 anni.

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