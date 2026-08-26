Diciottenne scomparsa da Porcia, si cerca Desirè Costa

L’appello per trovare Desirè Costa, scomparsa da Porcia.

Sono scattate le ricerche per Desirè Costa, 18 anni, residente a Porcia, di cui non si hanno più notizie dopo che la giovane ha lasciato la propria abitazione. Desirè, nata a Pordenone il 2 ottobre 2007, risulta al momento irreperibile. I familiari, non riuscendo più a mettersi in contatto con lei, si sono rivolti alle forze dell’ordine per denunciarne la scomparsa.



Dopo aver ricevuto il nulla osta della famiglia, la Prefettura di Pordenone ha disposto l’attivazione del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, avviando così le procedure necessarie per cercare di rintracciare la diciottenne.



Desirè Costa è alta circa 1,62 metri, pesa all’incirca 55 chili e ha una corporatura normale. Ha capelli neri con extension nere e occhi marroni. Tra i segni particolari che possono aiutare a riconoscerla c’è un tatuaggio composto da quattro puntini sulla mano, vicino al pollice. Chiunque abbia informazioni utili o abbia visto la giovane è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine.