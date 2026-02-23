Mobilità ferroviaria in Friuli Venezia Giulia, la denuncia del consigliere regionale Furio Honsell.

“Il potenziamento della mobilità ferroviaria da e per Udine resta fermo al palo e rischia di essere rinviato ancora a lungo”: è quanto denuncia Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, che in una nota evidenzia le criticità legate alla mancata realizzazione di interventi infrastrutturali ritenuti strategici.

Secondo Honsell, il progetto avrebbe dovuto prevedere il raddoppio del binario unico tra Udine e Cervignano del Friuli, tratto che continua a rallentare il traffico ferroviario, oltre allo scioglimento del nodo ferroviario del capoluogo friulano per ridurre i frequenti passaggi a livello che attraversano la città.

A pesare sullo stallo, spiega il consigliere, sarebbe il definanziamento della linea Udine-Palmanova, che rappresenterebbe un tassello fondamentale per migliorare i collegamenti regionali. “Risulta evidente – conclude Honsell – lo scarso interesse a livello nazionale, e la poca efficacia a livello regionale di potenziare la mobilità sostenibile in Friuli Venezia Giulia”.