A Monfalcone torna la marcia benefica “Solidarietà è Vita”

Torna la quarta edizione della marcia “Solidarietà è Vita – Trofeo Città di Monfalcone”.

A Monfalcone torna la quarta edizione della marcia “Solidarietà è Vita – Trofeo Città di Monfalcone Eco Green e Cittadella della Salute – Memorial Gilberto Secco”.

La giunta comunale ha approvato la delibera per la co-organizzazione, insieme all’Associazione Solidarietà è Vita, della quarta edizione della marcia “Solidarietà è Vita – Trofeo Città di Monfalcone Eco Green e Cittadella della Salute – Memorial Gilberto Secco”, evento ludico-motorio a passo libero in programma domenica 19 aprile, con partenza e arrivo in piazza della Repubblica. Un’iniziativa che unisce sport, solidarietà e valorizzazione del territorio.

“Le nostre associazioni rappresentano il tessuto fondante della nostra società – ha osservato il sindaco Luca Fasan – e sono il motore imprescindibile per la diffusione della cultura dello sport, per la valorizzazione del territorio e della nostra città. Grazie all’impegno dei volontari e delle numerose realtà associative presenti a Monfalcone, è possibile organizzare iniziative di grande valore sociale, culturale e sportivo. Questa marcia rappresenta anche un’occasione per promuovere e far conoscere il nostro territorio, in particolare il Carso e i luoghi legati alla memoria della Prima Guerra Mondiale”.

“Lo sport rappresenta un elemento centrale per promuovere uno stile di vita sano e attivo – ha spiegato l’assessore allo Sport Fabio Banello – perché favorisce lo sviluppo delle capacità individuali, rafforza lo spirito di squadra e promuove valori fondamentali come il rispetto e la collaborazione. Siamo ormai giunti alla quarta edizione della marcia, che negli anni ha registrato una partecipazione sempre crescente, coinvolgendo cittadini, famiglie e appassionati e contribuendo a diffondere l’importanza dell’attività fisica e del benessere”.

Nel calendario ufficiale Fiasp.

L’evento, inserito nel calendario ufficiale del Comitato Territoriale Fiasp, sarà realizzato in sinergia con la Fidas Isontina e potrà contare sul supporto tecnico-operativo della sezione monfalconese della Croce Rossa Italiana, del Gruppo Alpini di Monfalcone, del Gruppo Marciatori Millepiedi di Monfalcone e Teenager di Staranzano, Cota e Staranzano Ducks, nonchè del personale della Protezione Civile, sia a livello regionale sia comunale.

“Siamo orgogliosi che la Marcia sia entrata ufficialmente nel calendario della Fiasp – ha sottolineato il presidente dell’associazione Solidarietà è Vita, Stefano Ambrosini – offrendo inoltre l’opportunità, a chi lo vorrà, di effettuare screening sanitari gratuiti presso la cittadella della salute, che verrà allestita in piazza della Repubblica, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione, la longevità attiva e l’attività motoria”.

La marcia sarà aperta a tutta la cittadinanza e, in particolare, a camminatori, podisti, appassionati di Nordic Walking e a chi desidera partecipare insieme al proprio cane, offrendo un’esperienza immersiva tra natura, storia e paesaggio.

La manifestazione, che comprende anche iniziative collaterali, avrà inoltre una finalità benefica: il ricavato sarà devoluto al progetto di realizzazione della palestra riabilitativa presso la Casa di Riposo di via Crociera a Monfalcone.