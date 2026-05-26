Intervento delicato nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 26 maggio 2026, a Gorizia, dove una donna colta da malore è stata soccorsa all’interno di un condominio di via Giustiniani. Per permettere il suo trasporto in ospedale è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del comando di Gorizia, chiamati dal personale sanitario già presente sul posto.

La donna si trovava al secondo piano dello stabile e, a causa delle condizioni in cui versava, doveva essere trasferita in ospedale. L’utilizzo della barella lungo le scale del condominio, però, non era possibile. Per questo è stato richiesto il supporto dei Vigili del fuoco, arrivati con una squadra operativa e l’autoscala.

La strada chiusa per consentire il soccorso

Per permettere le operazioni in sicurezza, è stato richiesto anche l’intervento della Polizia Locale, che ha provveduto alla chiusura della strada. I Vigili del fuoco hanno quindi posizionato l’autoscala al centro della carreggiata, predisponendo il recupero della paziente direttamente dall’esterno dell’edificio.

L’intervento ha richiesto una manovra particolarmente accurata. I soccorritori hanno ancorato alcune corde sotto al cestello dell’autoscala e, utilizzando tecniche di derivazione SAF, Speleo Alpino Fluviale, hanno agganciato la barella per calarla dal secondo piano fino al piano stradale.

La paziente trasportata in ospedale

La barella è stata fatta scendere lentamente, accompagnata da un operatore dei Vigili del fuoco, fino alla strada. Qui la donna è stata affidata al personale sanitario e caricata sull’ambulanza, che l’ha poi trasportata in ospedale per le cure necessarie.

L’operazione si è conclusa grazie al coordinamento tra Vigili del fuoco, personale sanitario e Polizia Locale, che hanno consentito il trasferimento della paziente in sicurezza nonostante le difficoltà logistiche all’interno dello stabile.