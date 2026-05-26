Grande risultato per il karate friulano al Campionato Italiano Cadetti Fijlkam, disputato lo scorso weekend al PalaPellicone del Lido di Ostia, a Roma. L’atleta udinese Thomas Gotti, portacolori del Karate Team Carotenuto di Feletto Umberto, ha conquistato la medaglia di bronzo nella disciplina del kumite, categoria -57 chilogrammi.



Un podio nazionale di grande valore, arrivato al termine di una gara intensa e combattuta, che ha confermato le qualità tecniche e caratteriali del giovane karateka friulano. Per Gotti si tratta di un risultato importante, maturato in una competizione di alto livello, capace di riunire alcuni dei migliori talenti italiani della categoria cadetti.

Una gara di carattere fino al podio

Il percorso di Thomas Gotti è iniziato nel migliore dei modi, con due vittorie consecutive. L’atleta del Team Carotenuto ha superato prima il romano Alberto Maria Fiorenza e poi il campano Gaetano Moccia, dimostrando fin dai primi incontri determinazione, lucidità e capacità di gestire la pressione.



La corsa verso la finale si è poi interrotta contro Lorenzo Bergna, atleta che avrebbe successivamente conquistato l’argento di categoria. La sconfitta non ha però compromesso il cammino di Gotti, che è rientrato in gara attraverso i ripescaggi, trasformando la delusione in una nuova occasione.

Quattro vittorie nei ripescaggi e la medaglia

Nel tabellone dei ripescaggi, il karateka friulano ha dato prova di grande solidità mentale. Quattro le vittorie consecutive che gli hanno permesso di risalire fino alla finale per il bronzo: Gotti ha battuto il veneto Andrea Dario Fratina, il siciliano Luca Sarcone, il pugliese Teodoro Spinelli e infine il romano Federico Luciani.

Una sequenza di incontri vinti che racconta non solo la qualità tecnica dell’atleta, ma anche la sua capacità di restare concentrato nei momenti decisivi. Al termine della gara, per Gotti è arrivata così una meritata medaglia di bronzo, accolta con grande soddisfazione da tutto il club.

L’orgoglio del Team Carotenuto

A commentare il risultato è stato il tecnico Alfonso Carotenuto, che ha sottolineato il valore del percorso compiuto dall’atleta udinese. “Questo risultato è il frutto di impegno, sacrificio e passione, qualità che Thomas porta avanti ogni giorno rappresentando con orgoglio i colori del nostro club. Tutto il Team Carotenuto è orgoglioso di te! Complimenti Thomas, continua così!”.



Parole che confermano l’importanza del risultato non solo per l’atleta, ma per l’intera società di Feletto Umberto, da anni impegnata nella crescita dei giovani karateka e nella valorizzazione del movimento sul territorio.