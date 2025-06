Motorizzazione online, in Fvg arriva il Portale dell’Automobilista

Dal 1 luglio operativo il Portale dell’Automobilista anche in Fvg.

“Dal 1 luglio anche in Friuli Venezia Giulia sarà attivo a regime il Portale dell’Automobilista, uno strumento digitale che permetterà di effettuare online una vasta gamma di operazioni, fino ad oggi limitate solo in presenza. È un passo decisivo verso l’innovazione e la semplificazione dei servizi pubblici legati alla Motorizzazione civile”.

Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante. La nuova piattaforma consentirà di gestire numerose pratiche amministrative direttamente online, a partire dai pagamenti, che saranno eseguibili in modo semplice, sicuro e trasparente. I proventi confluiranno nelle casse della Regione e verranno destinati al rafforzamento del servizio di Motorizzazione civile, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la capacità di risposta agli utenti, siano essi cittadini o operatori del settore.

Per garantire un passaggio fluido al nuovo sistema, durante la settimana precedente all’entrata in vigore del Portale è stata condotta una campagna di informazione mirata. “Gli utenti che hanno prenotato prestazioni nei mesi di luglio e agosto – spiega l’assessore regionale – sono stati contattati direttamente tramite telefonate ed email personalizzate: l’intento è stato quello di informarli per tempo sulle novità introdotte e sull’obbligatorietà, da luglio in poi, di utilizzare la piattaforma PagoPA per effettuare i pagamenti”.

“L’avvio del Portale – ancora Amirante – rappresenta un primo, fondamentale passo verso la digitalizzazione completa della Motorizzazione civile regionale. Nei prossimi mesi, infatti, è previsto il rilascio di nuove funzionalità che andranno a semplificare ulteriormente i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino. Tra queste, l’introduzione della possibilità di presentare online la domanda per il conseguimento della patente, autenticandosi tramite SPID, con un significativo snellimento delle attuali procedure”.

A partire dal 1 luglio, tutti i pagamenti per le operazioni da effettuare negli uffici territoriali della Motorizzazione civile di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone dovranno obbligatoriamente transitare attraverso il sistema PagoPA.

L’accesso avverrà tramite il Portale dell’Automobilista, selezionando il tariffario dedicato alla Regione Friuli Venezia Giulia. Non sarà più possibile effettuare pagamenti con bancomat direttamente agli sportelli. Per facilitare l’utilizzo del nuovo sistema, la Regione ha messo a disposizione una sezione dedicata all’interno del sito istituzionale, facilmente raggiungibile anche dalla home page. Qui gli utenti troveranno tutte le istruzioni necessarie per procedere correttamente ai pagamenti, che potranno essere effettuati sia online che tramite i canali fisici delle banche e degli altri Prestatori di Servizi di Pagamento. Sarà dunque possibile pagare attraverso il portale dei pagamenti della Regione, l’app IO, l’home banking dei prestatori convenzionati, gli sportelli ATM abilitati, i punti vendita Sisal, Lottomatica e Banca 5, oltre che presso gli uffici postali.

A supporto degli utenti, oltre alle istruzioni dettagliate, sono disponibili anche manuali scaricabili e un video tutorial che spiega visivamente tutti i passaggi da compiere per effettuare correttamente le oltre 250 tipologie di pratiche gestite dalla motorizzazione civile regionale. “Parliamo di un intervento – ha concluso Amirante – che non solo digitalizza i servizi, ma che li rende finalmente più accessibili, più veloci e più vicini ai reali bisogni dei cittadini”.