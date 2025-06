Due interventi di soccorso sul Torrente Palar: feriti una 66enne e un 24enne

Due missioni di soccorso hanno interessato in tarda mattinata e nel pomeriggio la stazione di Udine del Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza attivate da Sores assieme all’ambulanza sul Torrente Palar.

Tra le 11.30 e le 12.30 circa una donna di 66 anni è stata soccorsa dopo esser scivolata per un metro e mezzo per attraversare la cascata. La donna si è procurata un forte trauma ad una spalla. I soccorritori e i sanitari dell’ambulanza l’hanno raggiunta a dieci minuti di cammino dalla strada, le hanno bloccato l’arto e l’hanno adagiata in barella per trasportarla all’ambulanza.

Secondo intervento sullo stesso torrente in prossimità di una briglia tra le 16.30 e le 17 circa. Anche qui la Sores ha attivato la stazione di Udine, la Guardia di Finanza, l’ambulanza e l’elisoccorso regionale per un giovane di 24 anni che è scivolato alla prima briglia e si è ferito al capo riportando anche varie contusioni altrove. Visitato dal medico dell’elicottero è stato poi imbarellato e affidato all’ambulanza.