Bande in Festa, San Vito al Tagliamento si riempie di musica

San Vito al Tagliamento si prepara a vivere un pomeriggio di musica, festa e partecipazione collettiva. Domenica 17 maggio 2026 la città ospiterà “Bande in Festa – Rassegna Bandistica Provinciale”, appuntamento dedicato alle bande musicali del territorio pordenonese, pronte a riunirsi in un grande evento all’insegna della condivisione e dello spirito di comunità.

La manifestazione è promossa da ANBIMA Provinciale di Pordenone, con il patrocinio del Comune di San Vito al Tagliamento, ed è organizzata in collaborazione con l’Associazione Filarmonica Sanvitese, che proprio quest’anno celebra un traguardo particolarmente significativo: i 40 anni dalla fondazione.

La sfilata per le vie del centro

Il programma prenderà il via alle 16.30, con la partenza delle bande dal piazzale della stazione dei treni. Da lì i musicisti sfileranno per le vie del centro cittadino, portando nel cuore di San Vito al Tagliamento le note, i colori e l’energia delle formazioni bandistiche della provincia.



Il momento più atteso è previsto alle 17.30 in Piazza del Popolo, dove si terrà il Concertone a bande riunite. Centinaia di musicisti suoneranno insieme, dando vita a un’esibizione collettiva pensata come simbolo di unità, passione e appartenenza.

I 40 anni della Filarmonica Sanvitese

Per l’Associazione Filarmonica Sanvitese l’appuntamento assume un valore ancora più speciale, perché coincide con l’anniversario dei quarant’anni di attività. Un traguardo che la realtà musicale sanvitese ha scelto di condividere con le altre bande del territorio, trasformando la ricorrenza in una festa aperta alla città.



“Siamo orgogliosi di ospitare questa manifestazione proprio nell’anno del nostro quarantesimo anniversario – dichiara il presidente dell’Associazione Filarmonica Sanvitese, Paolo Cecco –. Abbiamo voluto condividere questo importante traguardo con tutte le bande e i musicisti della provincia, per vivere insieme un pomeriggio di festa, musica e amicizia, valori che da sempre contraddistinguono il nostro impegno”.

Il valore sociale delle bande

Per ANBIMA Provinciale di Pordenone, la rassegna non rappresenta soltanto un evento musicale, ma anche un’occasione per valorizzare il ruolo sociale delle bande. Realtà che, nei paesi e nelle città, continuano a essere luoghi di incontro, formazione e partecipazione, capaci di coinvolgere generazioni diverse.



“Questa manifestazione restituisce un’immagine bella, positiva ed emozionante delle nostre bande – afferma il presidente provinciale ANBIMA, Marco Luchin –. Le bande sono comunità, sono famiglia: quando si incontrano e suonano insieme diventano una grande rete capace di collaborare, sostenersi e affrontare le sfide del futuro. È questo lo spirito che da anni promuoviamo e che continuerà a essere il fondamento della nostra attività associativa”.

Un pomeriggio aperto a tutta la cittadinanza

Le bande musicali si confermano così ambienti sani e inclusivi, capaci di costruire relazioni, rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere valori come l’impegno civico, la dedizione e il bene comune. Un patrimonio culturale e umano che continua a parlare anche alle nuove generazioni.



A San Vito al Tagliamento sarà dunque un pomeriggio di musica, amicizia e condivisione, aperto a tutta la cittadinanza, con il centro pronto a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto.