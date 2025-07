Friuli, mutui più lunghi e richieste in crescita: chi compra casa oggi

Mutuo per la casa: in Friuli crescono importi e durata.

Dopo un 2023 difficile per chi cercava di accendere un mutuo per acquistare casa, il mercato immobiliare del Friuli Venezia Giulia mostra segnali concreti di ripresa. Secondo l’Osservatorio di MutuiOnline.it, nei primi sette mesi del 2025 i tassi di interesse in calo hanno reso il credito più accessibile, spingendo in alto gli importi richiesti e allungando la durata dei finanziamenti.

In particolare, l’età media dei richiedenti in regione è leggermente diminuita, passando da 38 anni e 9 mesi a 38 anni e mezzo. Parallelamente, la durata media dei mutui concessi è aumentata da 24 anni e 2 mesi a quasi 25 anni. Anche l’importo medio richiesto è salito in modo significativo: da 124.200 euro a 131.600 euro.

Il miglioramento delle condizioni di accesso al credito è legato soprattutto al calo dei tassi di interesse, come sottolinea Matteo Favaro, Managing Director e COO di MutuiOnline.it: “Il 2024 è stato l’anno della ripresa del mercato grazie alla politica di taglio tassi operata dalla BCE. Il TAN medio dei mutui a tasso variabile è sceso dal 4,66% al 2,67%, il che significa un risparmio mensile di 165 euro su un mutuo ventennale da 160.000 euro. Anche il tasso fisso, pur meno competitivo, resta un’opzione valida con un TAN medio del 3,15%”.

In Friuli Venezia Giulia è cresciuto anche il valore medio degli immobili, passato da 191.900 euro nel 2024 a 196.400 euro nel 2025. Di conseguenza, è aumentato anche il Loan-to-Value (rapporto tra l’importo del mutuo e il valore dell’immobile), salito dal 71,2% al 73,1%.

Più richieste per la prima casa, in calo le surroghe

Rispetto al 2024, nella regione sono poi cambiate le preferenze dei richiedenti relative alla finalità di mutuo richiesta. L’acquisto della prima casa rappresenta oggi il 60,3% delle richieste, in lieve aumento rispetto al 59,8% dello scorso anno. Stabili le richieste per la seconda casa (6,9%) e per ristrutturazioni (1,7%), mentre calano leggermente le surroghe (dal 30,8% al 30,2%).

“Va ricordato – aggiunge Favaro – che grazie alla surroga, gratuita per legge, è possibile trasferire un mutuo a un’altra banca e ottenere condizioni migliori. È uno strumento ancora utile, anche se meno usato rispetto al periodo dei tassi altissimi”.

Trieste guida per giovani richiedenti, Gorizia per immobili più cari

A livello provinciale, Trieste è la realtà in cui si abbassa di più l’età media dei richiedenti mutuo, da 39 anni e 10 mesi nel 2024 a 38 anni e 4 mesi nel 2025. Sempre Trieste guida anche per la durata dei mutui, che passa da 23 anni e 11 mesi a oltre 25 anni.

A Udine si registra l’aumento più marcato del Loan-to-Value (dal 71,5% al 74,9%), mentre a Gorizia si osserva la crescita più alta del valore medio degli immobili, da 172.128 euro a 187.502 euro. Anche l’importo medio richiesto cresce di più a Trieste: da 126.182 euro a 136.828 euro.