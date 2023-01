Fedriga non vuole le navi di migranti nei porti del Fvg

Arrivano già via terra, il Fvg non può essere coinvolto anche dagli sbarchi via mare: il governatore Massimiliano Fedriga ha dato il suo altolà alla possibilità che le navi delle Ong che trasportano i migranti approdino nei porti della nostra Regione.

“Come Friuli Venezia Giulia subiamo già la rotta balcanica per quanto riguarda l’immigrazione irregolare – ha detto Fedriga, a margine di un’audizione in commissione consiliare a Trieste, a chi gli chiedeva se anche i porti del Fvg potrebbero essere indicati alle navi delle Ong come destinazioni finali per gli sbarchi di migranti -. Non penso che la regione possa essere coinvolta in operazioni di questo tipo”.

Secondo i dati comunicati a metà dicembre dal Prefetto di Trieste, Annunziato Vardè, nel 2022 c’è stato un consistente aumento in regione degli arrivi lungo la rotta balcanica, che hanno segnato un 57 per cento in più rispetto al 2021, aumento che ha superato il 70 per cento nel territorio dell’ex provincia di Trieste.