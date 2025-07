Troppi incendi boschivi in Friuli, 115 nuovi volontari pronti a intervenire

Sono 115 i nuovi volontari formati per intervenire in caso di incendio boschivo.

La Regione Friuli Venezia Giulia investirà oltre 211mila euro per dotare di attrezzature e dispositivi di sicurezza individuale i 115 nuovi volontari anti incendio boschivo formati nel corso del 2024, provenienti da 43 Comuni del territorio.

Lo ha deciso la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Protezione civile Riccardo Riccardi, approvando una delibera che prevede il finanziamento per l’acquisto di dotazioni essenziali per rendere operativi, in sicurezza, i nuovi membri delle squadre comunali.

“Negli ultimi anni sono stati numerosi gli episodi di incendi anche di grossa entità verificatisi nel territorio regionale – ha osservato Riccardi -. Questo, da un lato, ha sensibilizzato la popolazione sui rischi che ne derivano, portando alla formazione di nuovi volontari; dall’altro ha reso necessario intervenire in tempi rapidi per potenziare l’operatività del Sistema regionale integrato di Pc in materia di contrasto agli incendi boschivi”.

L’assessore ha sottolineato l’importanza della formazione specifica per i nuovi volontari, condizione necessaria per l’ingresso ufficiale nelle squadre di Protezione civile. Tuttavia, oltre alla preparazione, è essenziale garantire in tempi rapidi la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (Dpi), affinché i volontari possano operare da subito in condizioni di piena sicurezza.