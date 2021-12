La riapertura degli hub per la somministrazione del vaccino.

Il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, chiede un radicale cambio di passo. E in fretta, perché i contagi sono in risalita ovunque e la situazione potrebbe farsi di nuovo impegnativa.

Ed ecco che anche per il Friuli Venezia Giulia arriva un nuovo target da rispettare, che per la regione è di una media di 8mila dosi giornaliere fino a domenica. I centri e i professionisti, dunque, dovranno correre – e non poco – per centrare l’obiettivo.

E così, arriva la richiesta di riapertura degli hub vaccinali rimasti chiusi in questa fase. Ad avanzare l’istanza è Diego Moretti, capogruppo Pd in consiglio regionale Fvg. “L’emergenza da Covid-19 – argomenta – fa alzare l’asticella sulle vaccinazioni con nuovi obiettivi da raggiungere prima che la situazione precipiti in ulteriori restrizioni e in un peggioramento sul fronte ospedaliero. Per rispondere ai nuovi target dati dal commissario straordinario per l’emergenza Covid, Figliuolo, la Regione riapra per la terza dose (e per i neo-vaccinati) tutti i centri vaccinali utilizzati nella fase di somministrazione della prima e seconda dose“.

Moretti fa notare anche che “purtroppo ci vengono segnalate situazioni di difficoltà e difformità dei tempi di attesa per la somministrazione dei vaccini, a seconda dei rispettivi territori gestiti dalle tre Aziende del Sistema sanitario regionale”.

