La stampa 3D rompe le barriere: in Fvg la mostra di foto che anche i non vedenti possono scoprire

19 Dicembre 2025

di Paola Tissile

La mostra di foto diventa tattile grazie alla stampa 3D.

La mostra di foto “Artisti della Terra del Carso” diventa accessibile anche a chi non può vedere grazie a un progetto innovativo di TEC4I FVG (l’ex Friuli Innovazione). In occasione della manifestazione Farmer & Artist al Mercato Coperto di Trieste, l’associazione ha realizzato cartoline tattili in stampa 3D basate sulle fotografie esposte, permettendo di percepire forme, contorni e composizione delle immagini attraverso il tatto.

“La stampa 3D è spesso associata all’industria e alla prototipazione, ma in realtà è uno strumento estremamente efficace anche in ambito culturale e artistico – spiega Luigi Valan, esperto tecnico di TEC4I FVG –. In questo progetto ci siamo concentrati sulla leggibilità dei volumi e delle forme, affinché il tatto potesse restituire una percezione coerente dell’immagine originale. È un esempio concreto di come le tecnologie additive possano favorire inclusione e accessibilità”.

Stefano Ambroset, presidente di dotART, sottolinea il valore culturale dell’iniziativa: “La fotografia è un linguaggio potente che tradizionalmente resta confinato allo sguardo. Grazie a queste cartoline 3D tattili, la mostra si apre a modalità percettive diverse. Non è una semplice traduzione tecnica, ma un’estensione del racconto fotografico, un modo nuovo di entrare in relazione con storie, volti e paesaggi della Terra del Carso”.

La mostra accompagna i visitatori in un viaggio fotografico attraverso la regione carsica del Friuli Venezia Giulia, raccontando ritratti, nature morte e paesaggi che mettono in luce pratiche agricole sostenibili, ritmi stagionali e la vita di chi lavora una terra aspra, al confine tra Italia e Slovenia. Tra gli autori figurano Gianpaolo Arena, Alice Zorzin, Ekaterina Frolova, Filippo Ferraro e Francesco Aglieri Rinella.

Il progetto conferma il ruolo di TEC4I FVG come ponte tra tecnologia e cultura, dimostrando come la stampa 3D possa aprire nuovi orizzonti nella fruizione artistica e culturale, garantendo maggiore accessibilità e inclusione a tutti i visitatori.

