Il palazzo della Regione si illumina di turchese per la Giornata della Sindrome di Tourette

In occasione del 7 giugno, Giornata internazionale della Sindrome di Tourette, la Regione Friuli Venezia Giulia aderisce alla campagna nazionale promossa da A.I.S.T. ETS – Associazione Italiana Sindrome di Tourette, illuminando di turchese la propria sede istituzionale a Trieste.

La campagna nazionale di sensibilizzazione

L’iniziativa rientra nel Mese della divulgazione della conoscenza della Sindrome di Tourette, promosso da A.I.S.T. ETS dal 15 maggio al 15 giugno, con l’obiettivo di accendere i riflettori su una condizione neurologica ancora oggi poco conosciuta e spesso accompagnata da stereotipi e pregiudizi.

La Sindrome di Tourette è una condizione neurologica caratterizzata dalla presenza di tic motori e vocali o sonori involontari. Sebbene venga frequentemente rappresentata in modo semplicistico o distorto, la realtà è molto più complessa e coinvolge aspetti neurologici, psicologici e sociali che possono influenzare significativamente la qualità di vita delle persone che ne sono affette e delle loro famiglie.

Il ruolo di A.I.S.T. ETS

Da oltre vent’anni, A.I.S.T. ETS, presente sul territorio nazionale dal 2003, rappresenta un punto di riferimento per le persone con Sindrome di Tourette e per i loro familiari. L’associazione svolge attività di supporto, ascolto e orientamento, organizza gruppi di incontro e mutuo aiuto per famiglie e persone con Tourette, promuove progetti di sensibilizzazione e divulgazione, collabora con professionisti sanitari e istituzioni, realizza attività formative nelle scuole, nelle università e nei contesti lavorativi, sostiene iniziative di ricerca e opera quotidianamente per favorire l’inclusione sociale e la corretta conoscenza della sindrome.

Attraverso la campagna delle illuminazioni istituzionali, A.I.S.T. ETS ha invitato Regioni ed enti pubblici a compiere un gesto simbolico ma di grande valore sociale. L’adesione della Regione Friuli Venezia Giulia rappresenta un importante segnale di sensibilità istituzionale e di vicinanza alle migliaia di persone che convivono quotidianamente con la Sindrome di Tourette.

La sede della Regione illuminata di turchese

La sede istituzionale della Regione a Trieste si illuminerà di turchese per sostenere questa iniziativa. Quando un edificio istituzionale si illumina di turchese, non si accende soltanto una luce: si accende l’attenzione verso una comunità che chiede di essere conosciuta, compresa e inclusa.

«La conoscenza è il primo passo verso l’inclusione», sottolinea A.I.S.T. ETS. «Troppo spesso le persone con Tourette vengono giudicate per comportamenti che non possono controllare. Informare significa abbattere pregiudizi, favorire la comprensione e costruire una società più accogliente e rispettosa delle differenze».

A.I.S.T. ETS ringrazia la Regione Friuli Venezia Giulia per aver aderito alla campagna nazionale e per aver contribuito a dare visibilità a una realtà che coinvolge migliaia di persone in Italia.

La campagna delle illuminazioni istituzionali rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l’associazione porta avanti la propria missione: promuovere la conoscenza della Sindrome di Tourette, sostenere le famiglie, favorire l’accesso alle informazioni corrette, sensibilizzare l’opinione pubblica e contribuire alla costruzione di una società più inclusiva e consapevole.