Le tappe della fiamma olimpica in Friuli Venezia Giulia.

Il Viaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 toccherà anche il Friuli Venezia Giulia, celebrando lo sport, la cultura e le comunità locali. La Fiamma attraverserà Trieste e Udine con eventi e iniziative dedicate alle comunità regionali.

Il percorso italiano, lungo quasi 12.000 km, coinvolgerà oltre 60 città e più di 300 comuni, partendo ufficialmente il 6 dicembre 2025 da Roma dopo l’accensione del sacro fuoco a Olimpia e il passaggio di consegne dalla Grecia. Il convoglio della Fiamma, lungo circa 200 metri e con una velocità media di 4 km/h, toccherà città d’arte, borghi, luoghi simbolo della memoria collettiva e paesaggi iconici, creando momenti di festa e partecipazione.

L’arrivo è previsto il 23 gennaio 2026 a Trieste e il giorno successivo, 24 gennaio, a Udine in Piazza Libertà dove verrà allestito un villaggio temporaneo per accogliere il convoglio e l’ultimo tedoforo di tappa per l’accensione del braciere. Qui saranno previsti momenti di intrattenimento, spettacoli e iniziative in cui Eni, Presenting Partner del Viaggio, con l’attivazione Against All Limits, Together We Grow, sarà presente con il truck Against all limits, Together we grow. Il percorso si concluderà a Milano, a San Siro, la sera del 6 febbraio 2026.