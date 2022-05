Le prenotazioni per le vacanze in Fvg.

Un’estate di ripartenza che segna il boom di prenotazioni per ombrelloni e lettini in Friuli Venezia Giulia. Un trend già registrato da circa un mese, ma che con l’arrivo delle prime belle giornate di sole e del caldo, conferma le spiagge del Fvg tra le mete più ambite in Italia per le vacanze.

La Regione infatti si piazza al quinto posto in Italia dietro a Puglia, Campania, Marche ed Emilia-Romagna. In generale in Italia si nota una crescita esponenziale delle prenotazioni online, forse dovuta anche ad una maggiore tendenza dopo la pandemia. Una stagione 2022 che segna anche il ritorno alla normalità sotto l’ombrellone: decadono infatti quasi tutte le regole relative al distanziamento sulle spiagge.

Tra le mete più ambite ci sono Lignano e Grado, che hanno da poco inaugurato la stagione turistica. Nelle settimane centrali dell’estate le due località hanno anche registrato il sold out in alcuni stabilimenti, ma i turisti guardano con particolare interesse anche ai mesi di maggio e giugno. Un’altra buona notizia arriva anche per i fortunati che possono permettersi vacanze più lunghe: il Friuli Venezia Giulia è la meta più ambita per questo tipo di soggiorni con prenotazioni che in media raggiungono i 30 giorni.

