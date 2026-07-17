Un milione di euro alle Pro Loco del Fvg: “Strategiche per promuovere il territorio”

Le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia potranno contare su un finanziamento complessivo di 1 milione di euro. La Giunta regionale ha approvato la graduatoria 2026 presentata da Unpli Friuli Venezia Giulia Aps, dando il via al riparto delle risorse destinate a sostenere l’attività delle associazioni che ogni anno organizzano centinaia di eventi e iniziative sul territorio.

Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, che ha definito le Pro Loco «un presidio strategico» per il Friuli Venezia Giulia.

Secondo l’assessore, sostenere queste realtà significa investire in uno dei principali motori dello sviluppo turistico regionale. “Grazie al lavoro quotidiano di migliaia di volontari, infatti, le Pro Loco trasformano l’identità, le tradizioni e i prodotti del territorio in esperienze capaci di attrarre visitatori italiani e stranieri durante tutto l’anno, valorizzando anche i borghi e le aree meno conosciute e contribuendo a rendere il Friuli Venezia Giulia una destinazione sempre più competitiva e riconoscibile” ha detto l’assessore.

Come saranno distribuiti i fondi

Il provvedimento, previsto dalla legge regionale 17 del 2025, assegna complessivamente 1 milione di euro.

La quota più consistente, pari a 809.240 euro, sarà destinata alla promozione delle attività e al funzionamento degli uffici delle Pro Loco. Altri 12.200 euro finanzieranno il funzionamento degli uffici sede dei Consorzi delle Pro Loco, mentre 178.560 euro saranno destinati alle spese di funzionamento di Unpli Friuli Venezia Giulia.

Oltre 240 Pro Loco e 22mila volontari

L’Unpli Fvg svolge un ruolo di coordinamento, formazione e supporto delle associazioni Pro Loco regionali, favorendo la crescita delle competenze dei volontari, la promozione integrata del territorio e il raccordo con le istituzioni e con PromoTurismoFVG.

Attualmente aderiscono all’Unpli oltre 240 Pro Loco, animate da più di 22mila volontari, protagonisti ogni anno di centinaia di manifestazioni che contribuiscono a valorizzare il patrimonio culturale, enogastronomico e paesaggistico della regione.

Bini: «Le Pro Loco sono un presidio strategico»

Commentando il provvedimento, l’assessore Sergio Emidio Bini ha ribadito il valore delle Pro Loco per il territorio regionale.

“L’attività delle Pro Loco rappresenta un valore che va ben oltre l’organizzazione di eventi. Attraverso il volontariato, la capacità di fare rete e il profondo legame con le comunità locali, queste realtà contribuiscono in modo determinante a promuovere il territorio, a destagionalizzare i flussi turistici e a rafforzare l’attrattività del Friuli Venezia Giulia”, ha dichiarato.

La Regione ha quindi confermato la volontà di continuare a sostenere e valorizzare la collaborazione con il sistema delle Pro Loco, considerato un elemento strategico per la promozione turistica e lo sviluppo del territorio.