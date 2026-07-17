Weekend instabile in Friuli: temporali anche forti e allerta gialla sabato

Il fine settimana si annuncia instabile in Friuli Venezia Giulia, con rovesci e temporali che potranno risultare anche di forte intensità. La giornata più delicata sarà quella di sabato 18 luglio, quando sarà in vigore su tutto il territorio regionale un’allerta meteo gialla della Protezione civile.

Le temperature resteranno inizialmente elevate, ma l’arrivo di aria più fresca favorirà lo sviluppo di temporali diffusi e porterà a un graduale calo termico tra domenica e l’inizio della prossima settimana.

Sabato temporali diffusi dal pomeriggio

Sabato il cielo sarà in prevalenza variabile. Durante la notte saranno possibili rovesci e temporali residui, anche localmente forti, soprattutto sulle zone montane e sui settori orientali della regione.



Dal pomeriggio è atteso un aumento dell’instabilità, con rovesci e temporali diffusi su tutto il Friuli Venezia Giulia, in alcuni casi accompagnati da piogge intense e raffiche di vento. Sulla costa, in particolare a Trieste, verso sera inizierà a soffiare Bora moderata.



Le temperature minime saranno comprese tra 20 e 23 gradi in pianura e tra 23 e 26 gradi sulla costa. Le massime raggiungeranno i 32-34 gradi nelle aree pianeggianti e i 30-32 gradi sul litorale. La Protezione civile avverte che i fenomeni potranno causare locali allagamenti, problemi alla rete di drenaggio urbano, instabilità dei pendii, interruzioni della viabilità e disagi legati ai colpi di vento. Particolare attenzione viene raccomandata nelle aree di campeggio e durante le manifestazioni all’aperto.

Domenica ancora rovesci e temporali

Anche domenica 19 luglio il cielo resterà prevalentemente variabile. Nella notte potranno verificarsi rovesci e temporali locali sulla costa, mentre dal pomeriggio l’instabilità tornerà a interessare diffusamente la regione, con fenomeni localmente forti.



Sulla costa, soprattutto nella zona di Trieste, soffierà Bora moderata durante la notte e fino al mattino, per poi rinforzare nuovamente verso sera. Le temperature saranno in lieve diminuzione: in pianura le minime oscilleranno tra 19 e 21 gradi, con massime comprese tra 30 e 32 gradi. Sulla costa sono previsti valori minimi tra 22 e 24 gradi e massimi tra 28 e 30 gradi.

Instabilità anche all’inizio della settimana

Il tempo resterà incerto anche lunedì 20 luglio, con cielo variabile e possibili rovesci o temporali sparsi, più probabili tra il pomeriggio e la sera. Continuerà a soffiare Bora moderata, soprattutto sulla costa, mentre le temperature massime scenderanno fino a 29-31 gradi in pianura.

Un ulteriore calo termico è previsto martedì, quando le massime non dovrebbero superare i 27-29 gradi in pianura e i 26-28 gradi sulla costa. Resterà inoltre la possibilità di nuovi temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane.