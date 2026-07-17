Cambio al vertice della Brigata Alpina “Julia”. Nella caserma “Di Prampero” di Udine si è svolta la cerimonia di avvicendamento che ha visto il Generale di Brigata Francesco Maioriello cedere il comando al Generale di Brigata Francesco Suma, nuovo 48° comandante della storica brigata dell’Esercito italiano.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Comandante delle Truppe Alpine, Generale di Divisione Alberto Vezzoli, del presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Mauro Bordin, oltre a numerose autorità civili e militari e ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma.

Maioriello saluta la Julia: dall’innovazione alla NATO

Nel suo intervento di commiato, il Generale Maioriello ha ripercorso le principali attività svolte durante il periodo di comando, evidenziando il lavoro della Brigata sia sul piano operativo sia su quello addestrativo. Tra i risultati ricordati figurano il contributo al programma di digitalizzazione del campo di battaglia e il ruolo della Julia come componente terrestre della Forza di reazione rapida della NATO (ARF).

Il comandante uscente ha inoltre richiamato la recente partecipazione all’esercitazione internazionale “Steadfast Dart 2026“, svoltasi in Germania, dove oltre 1.200 militari della Brigata Julia hanno operato insieme alle forze armate di altre dieci nazioni alleate.

Al termine del suo intervento, Maioriello ha ringraziato il personale della Brigata per la professionalità e lo spirito di servizio dimostrati, rivolgendo un augurio di buon lavoro al suo successore.

Francesco Suma torna alla Brigata Julia

Per il Generale di Brigata Francesco Suma si tratta di un ritorno alla Brigata Alpina Julia. In passato aveva infatti già prestato servizio nell’unità, ricoprendo l’incarico di comandante del 3° Reggimento Artiglieria Terrestre da Montagna.