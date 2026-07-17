“Maranza” nei negozi di Latisana: insulti e danni, il sindaco “Tolleranza zero”

Prima le provocazioni, poi i danneggiamenti alla merce e gli insulti: a Latisana scatta l’allarme sui “maranza” dopo la denuncia social di un commerciante. La risposta del Comune non si è fatta attendere: il sindaco Lanfranco Sette ha attivato la Polizia Locale e annunciato la linea della “tolleranza zero”.

Il modus operandi: “Entrano in sette per fare danni”

A far scattare l’allarme è stato lo sfogo di un esercente locale, che sui social ha raccontato di aver avuto problemi con un gruppo di giovani all’interno del proprio negozio. “Vorrei chiedere ai commercianti di Latisana se anche voi avete avuto problemi con una banda di giovani “maranza” che fanno i bulli nel negozio, danneggiando la merce e insultando”, scrive il negoziante sui social.

Il commerciante racconta una dinamica che, secondo la sua versione, si sarebbe ripetuta nel tempo: “Entrano in sette; uno fa le veci di quello educato mentre gli altri fanno quello che la loro mente bacata ordina. È la terza volta che succede“, conclude nel suo messaggio.

La replica del sindaco: “Tolleranza zero”

La segnalazione è arrivata anche all’amministrazione comunale. Il sindaco ha spiegato di aver appreso attraverso i social della presenza di una presunta “gang di maranza” che avrebbe creato problemi entrando in esercizi commerciali e anche per strada.

“Abbiamo appreso su questo social che ci sarebbe una gang di maranza venuti da fuori città per insultare e minacciare, entrando in esercizi commerciali ma anche per strada”, ha scritto il primo cittadino. Il sindaco ha quindi comunicato di aver segnalato il fatto alla Polizia Locale per gli accertamenti, già in corso, e per valutare, se necessario, eventuali denunce alle Forze dell’Ordine.

L’appello ai cittadini: “Chiamate il 112”

Oltre ad attivare gli accertamenti, il sindaco ha invitato chiunque dovesse trovarsi coinvolto in episodi simili a rivolgersi alle autorità. “Se qualcuno si trovasse coinvolto in episodi simili non esiti a chiamare i Carabinieri al 112”, ha scritto. La linea dell’amministrazione comunale è chiara: “Tolleranza zero contro chi minaccia la sicurezza della nostra Città”.