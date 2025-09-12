Pnrr: in Friuli Venezia Giulia già completato il 70% dei progetti, obiettivo 2026 in vista

12 Settembre 2025

di Redazione Friuli

Il punto sui progetti del Pnrr in Friuli Venezia Giulia.

Buone notizie per il Friuli Venezia Giulia sul fronte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr): l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha presieduto oggi a Trieste la Cabina di regia regionale, evidenziando come il 70% dei progetti programmati sul territorio sia già stato concluso e numerosi sono in fase di collaudo.

Alla riunione hanno partecipato rappresentanti delle Direzioni regionali, di Anci FVG, degli Enti di decentramento regionale (Edr) e di ComPA FVG. L’incontro ha fatto il punto sull’attuazione dei progetti, sottolineando il ruolo fondamentale delle Prefetture nel garantire coerenza, tempestività ed efficacia tra il Tavolo nazionale Pnrr e le realtà locali.

Secondo quanto illustrato da Zilli, lo stato di avanzamento dei progetti è “eccellente sia per la parte regionale sia per quanto riguarda i Comuni”. Più della metà degli interventi comunali risulta completata, con risultati particolarmente significativi nei servizi, dove il tasso di realizzazione raggiunge il 69%. La digitalizzazione rappresenta l’ambito più diffuso, mentre l’edilizia scolastica concentra il 43% delle risorse complessive.

Sul piano finanziario, la Regione gestisce direttamente 596 milioni di euro, a cui si aggiungono oltre 232 milioni di nuove risorse Pnrr legate ai crediti d’imposta per le imprese della transizione 4.0. Complessivamente, le risorse a disposizione superano i 3 miliardi e 39 milioni di euro, con un avanzamento dei pagamenti pari al 68%.

Per quanto riguarda i progetti in capo alla Regione, la spesa si concentra soprattutto sulla Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – con 68,9 milioni di euro pari al 43% del totale. Segue la Missione 5 – Inclusione e coesione – con 41,6 milioni di euro destinati a politiche per il lavoro, inclusione sociale e coesione territoriale.

“Il monitoraggio conferma che l’attuazione procede in linea con le previsioni”, ha concluso Zilli. “La mole di progetti già conclusi, l’ampiezza delle risorse messe a terra e la gestione delle criticità testimoniano un andamento solido e conforme agli obiettivi programmati”. L’assessore ha inoltre evidenziato come il Pnrr permetta di affrontare priorità strategiche per il territorio, in particolare la sanità, la mitigazione del rischio idrogeologico e la sicurezza delle scuole, con interventi in diversi plessi regionali, mantenendo l’obiettivo del completamento entro marzo 2026.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE