Udine, incontro in Prefettura: revocato lo sciopero della Polizia Locale

Revocato lo sciopero della Polizia Locale di Udine.

Lo sciopero della Polizia Locale indetto dal sindacato Sapol per il 21 settembre (in occasione della Maratonina) è stato revocato a seguito di un incontro svoltosi oggi in Prefettura a Udine tra i rappresentanti del sindacato e del Comune. La mediazione è stata presieduta dal Prefetto Domenico Lione, che ha favorito un clima di dialogo e collaborazione tra le parti, trovando un punto di equilibrio condivisibile.

Durante la riunione le parti hanno chiarito e concordato il metodo di lavoro per proseguire il confronto in modo costruttivo. Sono state fissate le date per la ripresa del tavolo tecnico, che si terrà presso la sala riunioni del Comando di Polizia Locale di via Girardini il 17 settembre alle ore 14.30 e il 19 settembre alle ore 15.00. Ai prossimi incontri parteciperanno sia la componente tecnica che quella politica. La procedura di raffreddamento rimane quindi sospesa in attesa dei tavoli tecnici.

L’assessora alla Polizia Locale Rosi Toffano ha dichiarato: “Ringrazio il Prefetto per le capacità di dialogo e di mediazione, che ha saputo con equilibrio ricomporre le posizioni in campo e facilitare un percorso di confronto costruttivo. È un passo importante per garantire serenità all’interno del Corpo di Polizia Locale e continuità nei servizi ai cittadini”.

Anche l’assessore alle Risorse Umane Andrea Zini ha sottolineato l’importanza del dialogo: “È fondamentale trovare soluzioni condivise che migliorino la qualità del lavoro e rispondano alle esigenze, in particolare di sicurezza, di tutto il personale. Il confronto proseguirà con l’obiettivo di rafforzare il benessere organizzativo e di garantire un servizio sempre più efficace per la comunità”.