La situazione legata alla quarta ondata di Covid in Fvg.

La quarta ondata di Covid, anche in base a quanto dichiarato dalle istituzioni, avrebbe intrapreso la fase discendente in Friuli Venezia Giulia. Già da qualche giorno, infatti, si notano numeri in calo a livelli di contagio sul territorio regionale.

Ma qual è la situazione? Sono tre i comuni Covid free attualmente in Fvg, tutti nell’ex provincia di Udine: si tratta di Resiutta, Preone e Drenchia. Qui, il coronavirus non è presente al momento, come testimonia la mappa dei contagi elaborata dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia.

Dove si registra, invece, la maggior incidenza? La situazione più complicata, al momento, è nella Destra Tagliamento, ma anche nell’Isontino non mancano le criticità. Il comune con la più elevata incidenza in regione è Sesto al Reghena, con un indice di prevalenza (contagi ogni 1.000 abitanti) pari a 37, seguito da Vito d’Asio (34,2) e Caneva (34). Nel Goriziano, il valore più elevato è quello di Savogna d’Isonzo, con 58 casi e un’incidenza di 33,6 casi ogni 1.000 residenti.

Nelle città, la prevalenza più alta è a Pordenone (valore di 22,6), dove ci sono 1.142 attualmente positivi; segue Gorizia (prevalenza 18,8), centro dove si contano 662 casi. A Trieste, dove le positività sono 3.336, il dato si ferma a 16,5 casi per 1.000 abitanti, ancor meglio fa Udine, dove la prevalenza è pari a 8,1 per effetto dei 798 contagiati.

