Nell’Isontino, 12 aziende cercano 60 lavoratori: ecco le figure richieste

Un nuovo recruiting day regionale nell’Isontino.

Il mondo produttivo dell’Isontino incontra chi cerca lavoro: è in programma giovedì 5 dicembre a Casa Candussi-Pasiani di Romans d’Isonzo il nuovo Recruiting Day promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l’amministrazione comunale locale e i Comuni di Villesse e Mariano del Friuli.

L’evento offrirà l’opportunità di candidarsi per 60 posizioni aperte in 12 aziende del territorio, attive in settori produttivi, tecnici, logistici e commerciali. Le domande potranno essere inviate fino a martedì 25 novembre 2025 attraverso il portale regionale, selezionando una o più realtà di interesse all’indirizzo bit.ly/RAFVG2025_RD_Romans

Rosolen: “Un modello vincente per far incontrare domanda e offerta”

“La collaborazione tra il servizio pubblico per l’impiego e il sistema produttivo continua a rappresentare un modello vincente per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”, ha dichiarato l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen durante la presentazione del Recruiting Day. “L’iniziativa di Romans d’Isonzo è un esempio concreto di come la Regione sostenga, in maniera capillare e mirata, la crescita occupazionale e lo sviluppo delle competenze nel tessuto economico locale”.

Le aziende coinvolte e i profili richiesti

Tra le imprese partecipanti figura Bo.Ma. di Villesse, specializzata nella produzione di nastri biadesivi industriali, che ricerca un addetto alla produzione e un responsabile marketing strategico. Sempre da Villesse arriva Goriziane, società che fornisce impianti e soluzioni tecnologiche per diversi settori industriali: l’azienda è alla ricerca di montatori meccanici, operatori d’officina e addetti alle macchine utensili.

Nel comparto impiantistico opera Idrocalor, anch’essa di Villesse, attiva nella realizzazione di impianti di riscaldamento, climatizzazione e idrico-sanitari, alla ricerca di operai termoidraulici junior e senior. A Romans d’Isonzo partecipa K.F.L. Est, produttrice di scambiatori di calore, che seleziona un operaio addetto alle macchine Cnc, un addetto al montaggio e un saldatore. Sempre da Romans arriva Lidio Poian, azienda di lavorazioni meccaniche di precisione, che cerca un operaio addetto alla manutenzione del verde e alle pulizie, con iscrizione alla Legge 68/99 per il collocamento mirato.

Nel medesimo comune, la Micra si presenta al Recruiting Day con opportunità per aiuto manutentore, fresatore Cnc, programmatore Cnc e tornitore Cnc. New AM Precision di Mariano del Friuli, specializzata in lavorazioni meccaniche di tornitura e fresatura di precisione, cerca un operatore macchine utensili Cnc e un addetto qualità.

Da Gradisca d’Isonzo arriva Ottimax Italia, distributore di prodotti tecnici per edilizia, elettricità e termoidraulica, che offre posizioni per addetti vendita full e part time. La Postir di Romans d’Isonzo, attiva nella lavorazione e trasformazione della lamiera, ricerca un pressopiegatore e un saldatore Tig Mig.

La Safe Marine di San Canzian d’Isonzo, specializzata in impianti di sicurezza navale, Oil&Gas e Building, seleziona elettricisti addetti all’assistenza tecnica, mentre la Schmucker di Romans d’Isonzo, che produce macchine per il confezionamento per l’industria farmaceutica, alimentare e cosmetica, cerca un tornitore meccanico, un progettista meccanico e un responsabile d’officina. Completa la rosa Rosso di Villesse, impresa del settore costruzioni, manutenzioni e opere stradali, alla ricerca di un project manager, operai edili e manutentori stradali.

Selezioni e modalità di partecipazione

Le candidature saranno sottoposte a una prima preselezione per verificare il possesso dei requisiti e l’idoneità ai profili ricercati. I candidati ammessi riceveranno una convocazione via e-mail con l’orario del colloquio, in programma per giovedì 4 dicembre 2025, sempre a Romans d’Isonzo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i Servizi alle imprese della Regione Friuli Venezia Giulia scrivendo a servizi.imprese@regione.fvg.it oppure telefonando ai numeri 0481 386609 e 331 2681001.