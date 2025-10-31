Lavori sul cavalcavia della A23, modifiche alla viabilità a Tarvisio

Lavori sulla A23: modifiche alla viabilità.
Sulla A23 Udine–Tarvisio sono in programma lavori di ammodernamento che interesseranno lo svincolo di Tarvisio nord. Per consentire l’intervento sul cavalcavia, l’uscita resterà chiusa in modo continuativo dalle 8 di lunedì 3 novembre alle 18 di venerdì 7 novembre per chi viaggia in direzione sud, provenendo dall’Austria.
I lavori, che richiedono l’assenza totale di traffico, riguardano un adeguamento strutturale del cavalcavia con interventi di riqualificazione evolutiva secondo le più recenti normative di sicurezza. Durante la chiusura sarà possibile uscire in territorio austriaco ad Arnoldstein e proseguire lungo la SS13 Pontebbana, che collega il confine a Tarvisio.
Per limitare i disagi e garantire la sicurezza, la Direzione di Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia potenzierà i servizi di assistenza e rafforzerà i presidi alla segnaletica di cantiere per tutta la durata dei lavori.