Referendum, alle 19 in Friuli Venezia Giulia affluenza sotto il 16%

I dati delle 19 sull’affluenza al Referendum.

Alle ore 19 di oggi, domenica 8 giugno, l’affluenza al referendum ha raggiunto il il 16% a livello nazionale. Un dato che conferma la bassa partecipazione registrata già a mezzogiorno (7,4%) e che, salvo sorprese dell’ultima ora, preannuncia una consultazione dai numeri modesti.

Come già evidenziato in mattinata, restano marcate le differenze tra le varie regioni italiane. Calabria e Sicilia si confermano fanalino di coda anche nel secondo rilevamento, con un’affluenza che oscilla tra il 10% e l’11%, a testimonianza di una partecipazione estremamente limitata nel Sud del Paese. Anche il Trentino-Alto Adige mostra segnali di scarso coinvolgimento da parte degli elettori: qui non si raggiunge neppure il 12%.

In Friuli Venezia Giulia

Più in linea con la media nazionale il dato del Friuli Venezia Giulia, dove l’affluenza si attesta al 15,73%. Un risultato che, seppur non brillante, mostra un certo equilibrio sul territorio regionale. A guidare la partecipazione è la provincia di Gorizia, che raggiunge il 17,52%, seguita da Trieste con il 16,17%. Pordenone si ferma al 15,64%, mentre la provincia di Udine registra il dato più basso a livello regionale con un 15,14%.