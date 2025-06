L’estate a Marina Julia tra mare, sport e tanti eventi per tutti

Dopo l’inaugurazione ufficiale di venerdì mattina, Marina Julia ha vissuto il suo primo fine settimana di stagione balneare all’insegna del sole, del mare e di una partecipazione vivace che conferma le ottime aspettative per l’estate 2025. Migliaia di persone hanno affollato il litorale monfalconese tra bagni, passeggiate sul nuovo pontile di 170 metri e momenti di intrattenimento per tutte le età.

La cerimonia d’apertura, tenutasi sulla suggestiva scalinata d’accesso alla spiaggia, ha visto la presenza delle autorità locali e regionali, tra cui il sindaco di Monfalcone Luca Fasan, l’europarlamentare ed ex sindaco Anna Maria Cisint e il consigliere regionale Antonio Calligaris. Tutti hanno sottolineato il ruolo strategico del litorale di Marina Julia per l’economia turistica del territorio e la qualità delle infrastrutture realizzate negli ultimi anni.

L’inaugurazione e le dichiarazioni.

“Monfalcone si conferma una città strategica, pronta a raccogliere le sfide del futuro e lo sviluppo di Marina Julia e Marina Nova si inserisce appieno nel più ampio progetto di valorizzazione della nostra città” – ha rilevato il sindaco Fasan. “Un litorale sempre più apprezzato dai monfalconesi, turisti e visitatori, capace di catalizzare nelle scorse stagioni oltre 15.000 presenze nei fine settimana: un risultato che non è frutto del caso, ma dell’enorme lavoro di riqualificazione della spiaggia, del rione e delle infrastrutture realizzate anche per attrarre giovani e sportivi, come i campi di beach volley e beach soccer. Abbiamo creato le condizioni per catalizzare inoltre le attività produttive, affinchè chi investe sul nostro territorio trovi risposte concrete, accoglienza e servizi di qualità. A fare la differenza sono anche gli eventi e le iniziative che continuiamo a promuovere, capaci di generare un indotto importante e di rendere Monfalcone attrattiva tutto l’anno. La vicinanza della Regione alla nostra città è per noi motivo di grande orgoglio. I 115 milioni di euro che abbiamo saputo attrarre rappresentano investimenti concreti in progetti di rilievo e di visione, contribuendo a migliorare costantemente la nostra Monfalcone”.

“Oggi parte ufficialmente la stagione balneare sul nostro litorale, che negli ultimi anni è molto cresciuto grazie al cambiamento radicale di Marina Julia, che rappresenta un posto del cuore per i monfalconesi e per noi un motivo di orgoglio per essere diventata un punto di riferimento regionale per mare, sport e relax” – ha aggiunto l’ononorevole Cisint.

“Qui abbiamo investito con determinazione, trasformando quella che era una tra le spiagge più trascurate d’Italia in una meta turistica che oggi conta oltre 230.000 presenze a stagione. Grazie al sostegno della Regione, siamo riusciti a finanziare il ripascimento e realizzare il nuovo pontile, parte di un piano da 11 milioni per Carso, mare e termalismo. Dispiace ascoltare le critiche da chi in passato ha fatto poco per la città, mentre noi ci siamo assunti la responsabilità di cambiare le cose e i cittadini lo hanno riconosciuto alle urne. La nostra attenzione per la città è costante. Per garantire sicurezza e ordine, abbiamo introdotto regole chiare anche per l’uso del nuovo pontile, già diventato il simbolo del nuovo volto delle nostre spiagge”.

Anche la Regione, nelle parole del consigliere Calligaris, ha espresso soddisfazione per quanto realizzato a Marina Julia: “Se qualcuno, solo qualche anno fa, avesse detto che Marina Julia sarebbe diventata ciò che è oggi, nessuno ci avrebbe creduto. Eppure adesso possiamo constatare i frutti di un lavoro lungo, costante e determinato, con il nuovo pontile che farà fare a Marina Julia un ulteriore salto di qualità. Un altro aspetto fondamentale da rilevare è la cura con cui viene mantenuta la spiaggia e tutto ciò che le sta intorno. Dalla pulizia agli arredi, dall’organizzazione degli spazi alla sicurezza, tutto è il risultato di un impegno preciso per garantire qualità, vivibilità e decoro”.

Accanto alle autorità, gli operatori che hanno contribuito alla valorizzazione del litorale e allo sviluppo dell’offerta turistica: Yacht Club Monfalcone, Club del Sole Marina Julia, Associazione Velica Dilettantistica Marina Julia, ASD Kite Life Grado e Marina Julia, i concessionari balneari Bar Ex Playa, Bar Spiaggia Number One, Spiaggia di Pippo, Bar Mario e Chiringuito Surf Bar.

L’estate di Marina Julia.

L’estate di Marina Julia promette emozioni continue con un calendario che non lascia spazio alla noia. Le serate si accendono con concerti live e band dal vivo, mentre i tramonti diventano indimenticabili con dj set che accompagnano l’aperitivo in riva al mare. I più giovani potranno scatenarsi con schiuma party ed eventi ludici pensati appositamente per loro. Mare e adrenalina si fondono nell’offerta sportiva che include il noleggio di attrezzature per vela, windsurf, kitesurf e canoe, insieme a corsi per principianti che avvicinano agli sport acquatici. I chioschi del lungomare offrono cocktail al tramonto e momenti di puro relax, mentre l’intera zona si anima di vita e socialità

L’estate monfalconese abbraccia tutti, compresi i fedeli amici a quattro zampe. Marina Julia conferma la sua vocazione pet-friendly con ampie aree a libero accesso per i cani e la specializzata Spiaggia di Pippo, un vero paradiso canino dotato di doccette, zone d’ombra, ciotole e un’area agility per il divertimento di tutta la famiglia.

Raggiungere Marina Julia è facilissimo grazie alle piste ciclabili che collegano fluidamente il centro città alle spiagge e consentono di pedalare in sicurezza e alla Linea Panzano, il servizio di trasporto pubblico che nel periodo estivo diventa propriamente l’Autobus del Mare, collegando Monfalcone con la rinnovata spiaggia di Marina Julia e con Marina Nova fermando anche al Marina Hannibal. Il punto informativo turistico della Pro Loco nei pressi della scalinata di accesso alle spiagge, offrirà assistenza a residenti e visitatori tutti i giorni fino al 15 settembre negli orari 9.00-12.00 e 15.00-18.00.