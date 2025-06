Un pomeriggio di sport, tradizione e festa ha concluso in grande stile la 92ª edizione della Fiera Regionale dei Vini di Buttrio. Nella splendida cornice del parco di Villa di Toppo Florio, la giornata finale della storica manifestazione ha visto il ritorno del Palio delle Botti, rinnovato nella formula ma sempre fedele allo spirito di comunità che lo contraddistingue.

Il palio delle botti.

La competizione, ha coinvolto squadre femminili e maschili in una gara spettacolare e partecipata. Le donne si sono sfidate nella pole position, determinando l’ordine di partenza delle squadre maschili. Una formula originale che ha valorizzato il contributo di tutti i partecipanti e aggiunto un tocco di suspense alla classifica finale.

Alla fine sommando questi due momenti a trionfare è stata la squadra Buttrio Junior, seguita da Manzano, Buttrio Senior e Corno di Rosazzo. A premiare i vincitori, il sindaco di Buttrio Eliano Bassi e il presidente della Pro Loco Buri Federico Toffoletti, che hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento e l’entusiasmo del pubblico.

Altra novità dell’edizione 2025 è stata l’attenzione riservata ai più piccoli. Grazie alla collaborazione con il gruppo MDB – Mamme di Buttrio, anche i bambini hanno potuto prendere parte alla festa, cimentandosi in giochi e prove di abilità con mini botti su misura.

Un fine settimana di grande festa.

Il Palio delle Botti ha rappresentato il culmine di un fine settimana intenso e ricco di proposte, organizzato con cura dal Comune e dalla Pro Loco di Buttrio. A fare da filo conduttore, l’amore per il territorio e le sue eccellenze, con eventi molto partecipati come le degustazioni guidate, che ancora una volta hanno messo in luce la qualità dei vini locali.

“Un’edizione – commenta il presidente della Pro Loco Buri Federico Toffoletti – in cui abbiamo unito ritorni come quello del Palio della Botti, a conferme come quelle delle degustazioni e delle altre proposte del programma fino a novità come alla nuova strutturazione dell’offerta gastronomica. É stato un fine settimana carico di lavoro ma affrontato con il sorriso dai nostri volontari, che ringrazio di cuore per la riuscita di un’altra bella edizione della nostra Fiera”.