Via le ultime restrizioni della pandemia: addio alle mascherine

Da sabato 1 ottobre cadranno anche le ultime restrizioni dettate dalla pandemia da coronavirus. Non si dovranno più indossare le mascherine Ffp2 sui mezzi di trasporto, ad esempio bus, metro, tram, treni e traghetti, mentre per gli aerei continua a restare facoltativo. Gli stessi obblighi cadono anche dentro gli ospedali, gli ambulatori medici e le residenze sanitarie assistenziali, ma fino al 31 dicembre servirà il Green Pass per accedere come visitatori nei reparti di degenza.

Le ultime restrizioni della pandemia.

Da martedì 1 novembre, salvo ripensamenti, dovrebbero terminare anchei protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro. Niente più mascherine quando non è possibile il distanziamento e fine della misurazione della temperatura all’ingresso. Nonostante i dati del contagio in aumento, come dimostrano gli ultimi bollettini, non si registra alcun sovraccarico negli ospedali. A decidere su eventuali misure e inasprimenti sarà il nuovo governo che, come affermato in campagna elettorale, restano improbabili.