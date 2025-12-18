Si è conclusa oggi a Trieste, nella cornice di Palazzo Gopcevich, la IV Edizione dell’Ecoforum “Dialoghi per l’Ambiente”, l’appuntamento regionale organizzato da
Legambiente Friuli Venezia Giulia per discutere di transizione ecologica, gestione dei rifiuti e sfide dell’economia circolare. Al centro dell’evento il lancio del nuovo Dossier “Comuni Ricicloni FVG 2025” e la premiazione dei 48 Comuni che hanno superato la soglia del 75% di raccolta differenziata, dimostrando un impegno esemplare nella gestione sostenibile dei rifiuti. Numeri e criticità: il bilancio in Friuli Venezia Giulia.
I dati forniti dal Dossier – elaborati da Legambiente FVG su base ARPA – fotografano una regione a due velocità. La media regionale di raccolta differenziata si attesta al
68,2%, superiore alla soglia di legge e in linea con le performance nazionali. Tuttavia, 22 Comuni restano sotto il minimo previsto del 65%, evidenziando la necessità di un intervento deciso e coordinato.
Ben 48
Comuni sono stati premiati per aver superato l’obiettivo del 75% di Raccolta Differenziata. Tra i Comuni d’eccellenza figurano (in ordine alfabetico): Arba, Azzano Decimo, Basiliano, Bertiolo, Buttrio, Caneva, Campoformido, Casarsa della Delizia, Chions, Colloredo di Monte Albano, Cordenons, Cordovado, Corno di Rosazzo, Fanna, Fontanafredda, Frisanco, Lestizza, Martignacco, Moimacco, Montereale Valcellina, Moraro, Moruzzo, Nimis, Pagnacco, Pasian di Prato, Pasiano di Pordenone, Pavia di Udine, Pordenone, Pozzuolo del Friuli, Pravisdomini, Prata di Pordenone, Premariacco, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive d’Arcano, Roveredo in Piano, Sagrado, San Giovanni al Natisone, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Sesto al Reghena, Travesio, Vajont, Valvasone Arzene, Varmo. Le classifiche.
Provincia di Udine.
COMUNE Abitanti %RD 2024 Differenza con il 2023 Procapite secco residuo (kg/ab/a) Differenza con il 2023 MOIMACCO 1.578 90,4% 0,2% 36,1 1,7 PAGNACCO 5.087 90,2% 3,0% 41,5 -20,5 SEDEGLIANO 3.689 89,1% 0,1% 47,5 1,0 PREMARIACCO 3.946 90,2% 1,7% 47,8 -6,5 LESTIZZA 3.578 89,8% -0,7% 48,1 1,1 CORNO DI ROSAZZO 3.117 88,5% 0,0% 48,1 3,9 SAN VITO DI FAGAGNA 1.677 86,7% -0,6% 49,7 2,4 CAMPOFORMIDO 7.804 87,9% 0,0% 52,3 3,1 POZZUOLO DEL FRIULI 6.829 88,4% 1,4% 52,6 0,6 REMANZACCO 5.963 89,2% 1,7% 53,2 -4,4 BASILIANO 5.139 90,0% -0,4% 53,8 0,3 BERTIOLO 2.330 86,8% -1,5% 54,5 5,5 SAN GIOVANNI AL NATISONE 6.018 88,9% 2,6% 57,5 -1,7 REANA DEL ROJALE 4.687 88,7% -0,2% 59,1 2,9 BUTTRIO 3.935 88,3% -0,2% 60,8 2,1 VARMO 2.621 86,6% -1,0% 61,9 7,1 NIMIS 2.624 86,5% 8,0% 63,5 -39,9 PASIAN DI PRATO 9.242 86,1% 0,1% 64,0 3,6 MARTIGNACCO 6.861 88,0% 1,4% 66,5 1,7 RIVE D”ARCANO 2.392 83,4% 0,3% 67,0 1,5 COLLOREDO DI MONTE ALBANO 2.209 82,9% 2,5% 68,2 0,5 PAVIA DI UDINE 5.469 84,9% 2,9% 73,5 -32,2 MORUZZO 2.407 83,5% -0,1% 74,1 5,2 GEMONA DEL FRIULI 10.447 85,8% 1,1% 76,7 2,4 TRICESIMO 7.583 84,8% 0,2% 77,9 0,5 DIGNANO 2.245 84,1% 0,7% 78,5 1,6 TREPPO GRANDE 1.715 72,1% -8,6% 79,3 2,1 COSEANO 1.995 84,4% -0,5% 79,3 4,0 OVARO 1.706 85,2% 2,6% 80,1 -1,3 FORGARIA NEL FRIULI 1.673 82,2% 0,8% 81,3 2,1 ARTEGNA 2.901 80,6% 1,0% 81,6 -1,3 RAGOGNA 2.818 80,2% -1,1% 82,6 6,3 MONTENARS 497 85,5% 6,1% 84,1 -29,9 PRADAMANO 3.517 88,7% 1,5% 85,2 0,6
COMUNE Abitanti %RD 2024 Differenza con il 2023 Procapite secco residuo (kg/ab/a) Differenza con il 2023 FLAIBANO 1.095 77,7% 0,7% 85,4 -5,4 ENEMONZO 1.238 80,0% 1,1% 86,3 -6,9 VENZONE 1.944 82,9% -3,8% 86,6 -0,7 BUJA 6.353 83,7% 0,9% 86,7 2,5 MAJANO 5.715 81,5% 0,5% 87,3 2,7 LUSEVERA 611 87,4% -0,3% 88,1 0,3 RIVIGNANO TEOR 6.282 84,4% 0,5% 88,6 1,9 BORDANO 696 87,6% -0,2% 89,1 11,3 VILLA SANTINA 2.144 85,4% 3,4% 89,3 1,9 SOCCHIEVE 864 78,9% -2,1% 89,8 -6,8 CAVAZZO CARNICO 957 83,0% -2,9% 89,9 7,6 TREPPO LIGOSULLO 661 77,0% -4,2% 92,1 2,1 SAN LEONARDO 1.023 69,4% -2,5% 92,2 1,7 CASSACCO 2.776 82,0% -0,5% 96,0 -0,3 CODROIPO 15.829 81,7% 0,2% 96,1 4,1 MORTEGLIANO 4.798 83,4% -7,0% 96,7 -0,4 RAVEO 443 83,3% -3,2% 98,2 19,0 CAMINO AL TAGLIAMENTO 1.527 76,5% 0,5% 99,2 0,4 AMARO 837 82,9% -0,6% 101,4 0,6 CERCIVENTO 617 77,1% 0,0% 104,0 6,4 VERZEGNIS 831 81,5% -3,3% 104,2 11,1 OSOPPO 2.784 75,8% -6,0% 104,3 7,2 TAIPANA 547 82,1% 4,9% 106,2 -0,2 AMPEZZO 891 72,1% -6,1% 110,6 0,6 CERVIGNANO DEL FRIULI 13.792 75,6% 0,1% 110,7 1,8 FAGAGNA 6.046 79,0% 1,5% 112,9 1,2 FAEDIS 2.766 70,9% 1,2% 113,6 1,6 SAN DANIELE DEL FRIULI 7.947 79,4% 0,5% 114,3 3,6 PAULARO 2.301 72,3% -0,1% 114,8 -7,0 TRASAGHIS 2.087 74,1% -1,0% 116,7 3,8 PRATO CARNICO 809 80,9% 1,4% 117,8 -6,8 SAN PIETRO AL NATISONE 2.056 69,9% 4,1% 118,2 -20,3 LAUCO 639 77,8% -1,1% 118,7 12,9 POVOLETTO 5.401 74,8% 0,5% 119,4 -1,9 ARTA TERME 2.005 75,5% 2,4% 119,5 -9,8 LATISANA 13.217 79,5% 0,8% 119,5 -2,7 PREONE 243 73,8% -6,6% 120,0 13,0 COMEGLIANS 424 83,0% 2,6% 120,3 -31,5 ZUGLIO 537 76,3% -1,8% 122,0 10,6 TARCENTO 8.844 77,3% 0,6% 122,4 3,6
COMUNE Abitanti %RD 2024 Differenza con il 2023 Procapite secco residuo (kg/ab/a) Differenza con il 2023 FORNI AVOLTRI 499 79,3% 4,5% 126,8 -44,4 FORNI DI SOTTO 521 75,2% 2,5% 133,7 -12,4 TOLMEZZO 9.715 78,6% -1,0% 135,2 8,5 ATTIMIS 1.652 69,6% -1,3% 137,0 9,9 POCENIA 2.311 76,5% 0,9% 137,4 -10,5 PALUZZA 1.922 74,2% 1,1% 138,5 3,0 MUZZANA DEL TURGNANO 2.329 72,9% 0,7% 142,6 0,9 MERETO DI TOMBA 2.523 78,2% 0,3% 144,7 1,1 TRIVIGNANO UDINESE 1.519 75,0% 1,8% 148,4 -5,0 TAVAGNACCO 14.639 70,2% -0,8% 148,5 2,6 UDINE 98.320 72,4% -1,3% 152,6 8,4 RESIA 919 69,5% 2,2% 155,1 -1,8 BICINICCO 1.752 74,6% -1,8% 156,4 2,1 MARANO LAGUNARE 1.681 69,9% -1,7% 156,6 4,5 TALMASSONS 3.811 74,0% -1,2% 160,6 5,1 CASTIONS DI STRADA 3.631 72,6% -0,6% 164,1 4,8 GONARS 4.569 69,0% 0,9% 166,5 -0,5 RESIUTTA 267 87,9% -0,9% 167,5 11,5 SUTRIO 1.201 72,3% 3,6% 169,9 5,3 TORVISCOSA 2.569 73,0% -1,2% 170,7 2,3 PORPETTO 2.453 65,6% -1,9% 170,9 10,8 CARLINO 2.608 67,1% -2,1% 171,4 22,8 RUDA 2.790 69,0% -0,1% 172,0 1,4 TERZO D”AQUILEIA 2.681 68,3% 4,1% 172,7 -3,8 SAURIS 392 77,2% -0,1% 176,6 -24,9 FIUMICELLO VILLA VICENTINA 6.258 70,4% 0,3% 178,7 3,1 PALAZZOLO DELLO STELLA 2.861 67,9% -2,1% 183,0 8,7 SANTA MARIA LA LONGA 2.291 70,8% -1,8% 189,8 16,5 RONCHIS 1.955 67,6% 0,9% 190,1 11,4 FORNI DI SOPRA 908 73,4% 1,0% 190,7 -12,6 CAMPOLONGO TAPOGLIANO 1.113 73,1% 0,1% 192,7 -2,8 MAGNANO IN RIVIERA 2.235 72,8% -0,1% 192,7 26,3 RIGOLATO 367 73,6% -6,0% 193,2 21,1 BAGNARIA ARSA 3.451 72,7% 0,8% 193,8 3,0 AIELLO DEL FRIULI 2.086 69,5% 2,1% 202,9 0,1 SAN VITO AL TORRE 1.222 65,4% 1,0% 210,0 4,8 RAVASCLETTO 506 66,8% -10,1% 217,6 16,2 CHIOPRIS-VISCONE 704 67,6% 3,2% 224,5 -27,0 PRECENICCO 1.448 65,5% -1,2% 234,3 -1,9 SAPPADA 1.319 69,1% 3,6% 273,0 0,0 Provincia di Pordenone.
COMUNE Abitanti %RD 2024 Differenza con il 2023 Procapite secco residuo (kg/ab/a) Differenza con il 2023 CHIONS 5.009 92,4% -0,2% 39,1 1,0 SESTO AL REGHENA 6.305 92,2% -0,3% 47,9 1,6 CORDENONS 17.717 89,7% 0,2% 48,9 -0,8 VALVASONE ARZENE 3.954 91,6% -0,3% 48,9 1,8 PRATA DI PORDENONE 8.405 93,4% -0,1% 50,1 -0,3 MONTEREALE VALCELLINA 4.186 92,0% 0,0% 50,2 3,5 CORDOVADO 2.701 90,1% 0,0% 51,5 0,5 CANEVA 6.176 89,8% 0,3% 53,7 4,1 PASIANO DI PORDENONE 7.902 89,1% -0,9% 57,3 1,6 PRAVISDOMINI 3.506 87,4% -1,0% 57,9 -0,1 ROVEREDO IN PIANO 5.769 90,4% -0,5% 58,1 1,0 SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO 1.471 90,3% -0,4% 59,0 1,8 CASARSA DELLA DELIZIA 8.312 89,5% -0,6% 60,0 3,6 PORDENONE 52.371 85,9% -0,1% 66,2 1,1 FANNA 1.455 87,1% 1,3% 66,5 -5,0 VAJONT 1.610 83,1% 0,3% 68,7 3,4 TRAVESIO 1.829 80,3% 0,4% 69,0 -3,0 FRISANCO 588 86,4% 0,5% 70,0 -2,7 PORCIA 14.969 86,8% -0,2% 70,7 3,2 AZZANO DECIMO 15.784 85,5% 0,8% 71,0 -5,5 SAN QUIRINO 4.326 87,8% 0,0% 72,9 2,8 ARBA 1.332 83,9% 0,5% 73,3 -0,1 FONTANAFREDDA 12.915 85,5% -0,4% 75,0 4,3 CASTELNOVO DEL FRIULI 826 86,9% -0,1% 75,3 3,4 FIUME VENETO 11.805 87,0% -0,5% 77,2 2,6 ZOPPOLA 8.352 87,6% -1,1% 79,1 8,6 SAN VITO AL TAGLIAMENTO 15.253 86,4% 0,0% 84,9 2,3 MORSANO AL TAGLIAMENTO 2.723 86,3% -1,2% 86,8 -0,5 PINZANO AL TAGLIAMENTO 1.498 76,4% 0,0% 87,4 -0,3 SACILE 19.948 83,5% -0,2% 89,2 4,0 BRUGNERA 9.254 86,0% 0,2% 90,6 2,6 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA 4.545 84,8% 0,3% 91,5 3,3
COMUNE Abitanti %RD 2024 Differenza con il 2023 Procapite secco residuo (kg/ab/a) Differenza con il 2023 MANIAGO 11.497 80,9% 0,2% 93,7 -1,8 MEDUNO 1.502 80,6% -0,3% 94,5 1,3 CAVASSO NUOVO 1.480 80,8% 0,0% 102,9 7,1 VIVARO 1.349 78,3% 1,1% 106,6 -1,9 SPILIMBERGO 11.805 79,5% 1,0% 109,2 3,5 ANDREIS 246 73,8% -3,7% 120,2 21,9 BUDOIA 2.510 81,2% -0,7% 122,3 9,4 CLAUT 863 75,3% -0,8% 127,9 7,9 POLCENIGO 3.100 77,6% -1,2% 129,8 9,4 AVIANO 8.998 79,6% 0,2% 139,1 6,3 SEQUALS 2.204 82,7% 0,2% 143,1 20,8 TRAMONTI DI SOTTO 336 76,5% -3,2% 152,8 7,9 ERTO E CASSO 362 70,1% -1,4% 166,1 -0,1 CIMOLAIS 339 74,9% -5,7% 170,3 5,2 VITO D”ASIO 700 69,0% -2,4% 180,8 21,4 CLAUZETTO 381 71,3% -1,0% 186,0 0,0 Provincia di Trieste.
COMUNE Abitanti %RD 2024 Differenza con il 2023 Procapite secco residuo (kg/ab/a) Differenza con il 2023 SAN DORLIGO DELLA VALLE DOLINA 5.678 79,4% 0,5% 106,6 3,7 SGONICO-ZGONIK 1.976 80,5% 1,8% 145,1 -9,1 MUGGIA 12.703 66,3% 5,8% 197,1 6,3
Provincia di Gorizia
COMUNE Abitanti %RD 2024 Differenza con il 2023 Procapite secco residuo (kg/ab/a) Differenza con il 2023 MORARO 728 86,8% 3,0% 68,1 -18,2 SAGRADO 2.154 84,0% 2,3% 74,6 -14,5 ROMANS D”ISONZO 3.556 82,5% 0,2% 80,3 2,1 SAN PIER D”ISONZO 1.920 83,9% 0,3% 81,1 -2,3 SAN LORENZO ISONTINO 1.494 82,3% 3,2% 81,4 -15,5 DOBERDÒ DEL LAGO DOBERDOB 1.318 83,7% -0,5% 82,2 -1,2 TURRIACO 2.782 81,3% 0,5% 82,5 4,9 MEDEA 945 83,1% -0,5% 88,6 5,3 SAVOGNA D”ISONZO SOVODNJE OB SOCI 1.681 81,2% 2,5% 89,2 -8,2 FARRA D”ISONZO 1.658 80,8% -0,1% 89,3 5,5 SAN FLORIANO DEL COLLIO ŠTEVERJAN 735 78,5% 0,7% 89,6 -5,5 MOSSA 1.515 80,2% 0,5% 97,3 4,2 SAN CANZIAN D”ISONZO 6.027 79,2% 0,0% 97,8 2,2 CAPRIVA DEL FRIULI 1.593 80,0% 3,6% 102,6 -17,8 MARIANO DEL FRIULI 1.464 79,7% 0,4% 109,1 0,0 FOGLIANO REDIPUGLIA 2.981 80,7% -0,6% 113,3 -2,3 RONCHI DEI LEGIONARI 11.881 78,1% -1,2% 117,0 6,4 STARANZANO 7.120 76,7% -0,3% 121,8 1,9 GRADISCA D”ISONZO 6.377 78,7% 0,9% 123,6 -1,0 CORMONS 7.054 76,9% 1,0% 137,0 5,9 DOLEGNA DEL COLLIO 289 80,7% 1,8% 147,4 -14,7 GORIZIA 33.666 71,4% 1,7% 162,1 -4,0 MONFALCONE 30.519 68,3% 2,2% 171,2 2,7 VILLESSE 1.635 82,8% 3,7% 258,4 -36,4 Comuni non ricicloni (in ordine alfabetico).
COMUNE Provincia Abitanti %RD 2024 Differenza con il 2023 AQUILEIA UD 3.121 64,5% -0,6% BARCIS PN 231 59,2% -3,6% CHIUSAFORTE UD 584 60,9% 2,1% CIVIDALE DEL FRIULI UD 10.744 59,8% -0,2% DOGNA UD 146 58,8% -1,2% DRENCHIA UD 89 37,6% -6,4% DUINO AURISINA-DEVIN NABREŽINA TS 8.186 56,5% 0,2% GRADO GO 7.544 54,7% 1,3% GRIMACCO UD 301 42,1% 0,0% LIGNANO SABBIADORO UD 6.905 59,6% -0,6% MALBORGHETTO VALBRUNA UD 897 52,2% -9,2% MANZANO UD 6.331 64,9% -1,9% MOGGIO UDINESE UD 1.601 64,0% 0,8% MONRUPINO-REPENTABOR TS 838 56,0% 2,8% PALMANOVA UD 5.312 52,5% -2,6% PONTEBBA UD 1.296 53,0% -2,2% PREPOTTO UD 698 56,1% 1,9% PULFERO UD 835 51,4% -5,3% SAN GIORGIO DI NOGARO UD 7.317 64,1% -1,4% SAVOGNA UD 353 36,2% -3,9% STREGNA UD 285 42,0% -8,4% TARVISIO UD 3.900 59,6% 1,1% TORREANO UD 2.017 50,7% 4,8% TRAMONTI DI SOPRA PN 268 62,6% -0,8% TRIESTE TS 198.668 47,8% 2,1% VISCO UD 837 64,8% 2,9%