Riciclo e raccolta differenziata in Friuli Venezia Giulia, Legambiente fa il punto e premia i comuni virtuosi

18 Dicembre 2025

di Giacomo Attuente

Si è conclusa oggi a Trieste, nella cornice di Palazzo Gopcevich, la IV Edizione dell’Ecoforum “Dialoghi per l’Ambiente”, l’appuntamento regionale organizzato da Legambiente Friuli Venezia Giulia per discutere di transizione ecologica, gestione dei rifiuti e sfide dell’economia circolare. Al centro dell’evento il lancio del nuovo Dossier “Comuni Ricicloni FVG 2025” e la premiazione dei 48 Comuni che hanno superato la soglia del 75% di raccolta differenziata, dimostrando un impegno esemplare nella gestione sostenibile dei rifiuti.

Numeri e criticità: il bilancio in Friuli Venezia Giulia.

I dati forniti dal Dossier – elaborati da Legambiente FVG su base ARPA – fotografano una regione a due velocità. La media regionale di raccolta differenziata si attesta al 68,2%, superiore alla soglia di legge e in linea con le performance nazionali. Tuttavia, 22 Comuni restano sotto il minimo previsto del 65%, evidenziando la necessità di un intervento deciso e coordinato.

Ben 48 Comuni sono stati premiati per aver superato l’obiettivo del 75% di Raccolta Differenziata. Tra i Comuni d’eccellenza figurano (in ordine alfabetico): Arba, Azzano Decimo, Basiliano, Bertiolo, Buttrio, Caneva, Campoformido, Casarsa della Delizia, Chions, Colloredo di Monte Albano, Cordenons, Cordovado, Corno di Rosazzo, Fanna, Fontanafredda, Frisanco, Lestizza, Martignacco, Moimacco, Montereale Valcellina, Moraro, Moruzzo, Nimis, Pagnacco, Pasian di Prato, Pasiano di Pordenone, Pavia di Udine, Pordenone, Pozzuolo del Friuli, Pravisdomini, Prata di Pordenone, Premariacco, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive d’Arcano, Roveredo in Piano, Sagrado, San Giovanni al Natisone, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Sesto al Reghena, Travesio, Vajont, Valvasone Arzene, Varmo.

Le classifiche.

Provincia di Udine.

COMUNEAbitanti%RD 2024Differenza con il 2023Procapite secco residuo (kg/ab/a)Differenza con il 2023
MOIMACCO1.57890,4%      0,2%36,11,7
PAGNACCO5.08790,2%      3,0%41,5        -20,5
SEDEGLIANO3.68989,1%      0,1%47,51,0
PREMARIACCO3.94690,2%      1,7%47,8-6,5
LESTIZZA3.57889,8%     -0,7%48,11,1
CORNO DI ROSAZZO3.11788,5%     0,0%48,13,9
SAN VITO DI FAGAGNA1.67786,7%     -0,6%49,72,4
CAMPOFORMIDO7.80487,9%     0,0%52,33,1
POZZUOLO DEL FRIULI6.82988,4%       1,4%52,60,6
REMANZACCO5.96389,2%       1,7%53,2-4,4
BASILIANO5.13990,0%     -0,4%53,80,3
BERTIOLO2.33086,8%     -1,5%54,55,5
SAN GIOVANNI AL NATISONE6.01888,9%       2,6%57,5-1,7
REANA DEL ROJALE4.68788,7%     -0,2%59,12,9
BUTTRIO3.93588,3%     -0,2%60,82,1
VARMO2.62186,6%     -1,0%61,97,1
NIMIS2.62486,5%       8,0%63,5        -39,9
PASIAN DI PRATO9.24286,1%       0,1%64,03,6
MARTIGNACCO6.86188,0%       1,4%66,51,7
RIVE D”ARCANO2.39283,4%       0,3%67,01,5
COLLOREDO DI MONTE ALBANO2.20982,9%       2,5%68,20,5
PAVIA DI UDINE5.46984,9%       2,9%73,5        -32,2
MORUZZO2.40783,5%     -0,1%74,15,2
GEMONA DEL FRIULI10.44785,8%       1,1%76,72,4
TRICESIMO7.58384,8%       0,2%77,90,5
DIGNANO2.24584,1%       0,7%78,51,6
TREPPO GRANDE1.71572,1%     -8,6%79,32,1
COSEANO1.99584,4%     -0,5%79,34,0
OVARO1.70685,2%       2,6%80,1-1,3
FORGARIA NEL FRIULI1.67382,2%       0,8%81,32,1
ARTEGNA2.90180,6%       1,0%81,6-1,3
RAGOGNA2.81880,2%     -1,1%82,66,3
MONTENARS49785,5%       6,1%84,1        -29,9
PRADAMANO3.51788,7%       1,5%85,20,6
COMUNEAbitanti%RD 2024Differenza con il 2023Procapite secco residuo (kg/ab/a)Differenza con il 2023
FLAIBANO1.09577,7%       0,7%85,4-5,4
ENEMONZO1.23880,0%       1,1%86,3-6,9
VENZONE1.94482,9%      -3,8%86,6-0,7
BUJA6.35383,7%       0,9%86,72,5
MAJANO5.71581,5%       0,5%87,32,7
LUSEVERA61187,4%      -0,3%88,10,3
RIVIGNANO TEOR6.28284,4%       0,5%88,61,9
BORDANO69687,6%     -0,2%89,111,3
VILLA SANTINA2.14485,4%       3,4%89,31,9
SOCCHIEVE86478,9%     -2,1%89,8-6,8
CAVAZZO CARNICO95783,0%      -2,9%89,97,6
TREPPO LIGOSULLO66177,0%      -4,2%92,12,1
SAN LEONARDO1.02369,4%     -2,5%92,21,7
CASSACCO2.77682,0%     -0,5%96,0-0,3
CODROIPO15.82981,7%       0,2%96,14,1
MORTEGLIANO4.79883,4%      -7,0%96,7-0,4
RAVEO44383,3%     -3,2%98,2        19,0
CAMINO AL TAGLIAMENTO1.52776,5%       0,5%99,20,4
AMARO83782,9%      -0,6%101,40,6
CERCIVENTO61777,1%     0,0%104,06,4
VERZEGNIS83181,5%      -3,3%104,211,1
OSOPPO2.78475,8%      -6,0%104,37,2
TAIPANA54782,1%       4,9%106,2-0,2
AMPEZZO89172,1%     -6,1%110,60,6
CERVIGNANO DEL FRIULI13.79275,6%       0,1%110,71,8
FAGAGNA6.04679,0%       1,5%112,91,2
FAEDIS2.76670,9%       1,2%113,61,6
SAN DANIELE DEL FRIULI7.94779,4%       0,5%114,33,6
PAULARO2.30172,3%     -0,1%114,8-7,0
TRASAGHIS2.08774,1%     -1,0%116,73,8
PRATO CARNICO80980,9%       1,4%117,8-6,8
SAN PIETRO AL NATISONE2.05669,9%       4,1%118,2       -20,3
LAUCO63977,8%      -1,1%118,7        12,9
POVOLETTO5.40174,8%       0,5%119,4-1,9
ARTA TERME2.00575,5%       2,4%119,5-9,8
LATISANA13.21779,5%       0,8%119,5-2,7
PREONE24373,8%      -6,6%120,0        13,0
COMEGLIANS42483,0%       2,6%120,3       -31,5
ZUGLIO53776,3%     -1,8%122,0        10,6
TARCENTO8.84477,3%       0,6%122,43,6
COMUNEAbitanti%RD 2024Differenza con il 2023Procapite secco residuo (kg/ab/a)Differenza con il 2023
FORNI AVOLTRI49979,3%       4,5%126,8       -44,4
FORNI DI SOTTO52175,2%       2,5%133,7       -12,4
TOLMEZZO9.71578,6%     -1,0%135,28,5
ATTIMIS1.65269,6%     -1,3%137,09,9
POCENIA2.31176,5%       0,9%137,4       -10,5
PALUZZA1.92274,2%       1,1%138,53,0
MUZZANA DEL TURGNANO2.32972,9%       0,7%142,60,9
MERETO DI TOMBA2.52378,2%       0,3%144,71,1
TRIVIGNANO UDINESE1.51975,0%       1,8%148,4-5,0
TAVAGNACCO14.63970,2%     -0,8%148,52,6
UDINE98.32072,4%     -1,3%152,68,4
RESIA91969,5%       2,2%155,1-1,8
BICINICCO1.75274,6%     -1,8%156,42,1
MARANO LAGUNARE1.68169,9%     -1,7%156,64,5
TALMASSONS3.81174,0%     -1,2%160,65,1
CASTIONS DI STRADA3.63172,6%     -0,6%164,14,8
GONARS4.56969,0%       0,9%166,5-0,5
RESIUTTA26787,9%     -0,9%167,511,5
SUTRIO1.20172,3%       3,6%169,95,3
TORVISCOSA2.56973,0%     -1,2%170,72,3
PORPETTO2.45365,6%     -1,9%170,910,8
CARLINO2.60867,1%     -2,1%171,422,8
RUDA2.79069,0%     -0,1%172,01,4
TERZO D”AQUILEIA2.68168,3%       4,1%172,7-3,8
SAURIS39277,2%     -0,1%176,6       -24,9
FIUMICELLO VILLA VICENTINA6.25870,4%       0,3%178,73,1
PALAZZOLO DELLO STELLA2.86167,9%     -2,1%183,08,7
SANTA MARIA LA LONGA2.29170,8%     -1,8%189,816,5
RONCHIS1.95567,6%       0,9%190,111,4
FORNI DI SOPRA90873,4%       1,0%190,7       -12,6
CAMPOLONGO TAPOGLIANO1.11373,1%       0,1%192,7-2,8
MAGNANO IN RIVIERA2.23572,8%     -0,1%192,726,3
RIGOLATO36773,6%     -6,0%193,221,1
BAGNARIA ARSA3.45172,7%       0,8%193,83,0
AIELLO DEL FRIULI2.08669,5%       2,1%202,90,1
SAN VITO AL TORRE1.22265,4%       1,0%210,04,8
RAVASCLETTO50666,8% -10,1%217,616,2
CHIOPRIS-VISCONE70467,6%       3,2%224,5       -27,0
PRECENICCO1.44865,5%     -1,2%234,3-1,9
SAPPADA1.31969,1%       3,6%273,00,0

Provincia di Pordenone.

COMUNEAbitanti%RD 2024Differenza con il 2023Procapite secco residuo (kg/ab/a)Differenza con il 2023
CHIONS5.00992,4%     -0,2%39,11,0
SESTO AL REGHENA6.30592,2%     -0,3%47,91,6
CORDENONS17.71789,7%       0,2%48,9       -0,8
VALVASONE ARZENE3.95491,6%     -0,3%48,91,8
PRATA DI PORDENONE8.40593,4%     -0,1%50,1       -0,3
MONTEREALE VALCELLINA4.18692,0%     0,0%50,23,5
CORDOVADO2.70190,1%     0,0%51,50,5
CANEVA6.17689,8%       0,3%53,74,1
PASIANO DI PORDENONE7.90289,1%     -0,9%57,31,6
PRAVISDOMINI3.50687,4%     -1,0%57,9       -0,1
ROVEREDO IN PIANO5.76990,4%     -0,5%58,11,0
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO1.47190,3%     -0,4%59,01,8
CASARSA DELLA DELIZIA8.31289,5%     -0,6%60,03,6
PORDENONE52.37185,9%     -0,1%66,21,1
FANNA1.45587,1%       1,3%66,5       -5,0
VAJONT1.61083,1%       0,3%68,73,4
TRAVESIO1.82980,3%       0,4%69,0       -3,0
FRISANCO58886,4%       0,5%70,0       -2,7
PORCIA14.96986,8%     -0,2%70,73,2
AZZANO DECIMO15.78485,5%       0,8%71,0       -5,5
SAN QUIRINO4.32687,8%     0,0%72,92,8
ARBA1.33283,9%       0,5%73,3       -0,1
FONTANAFREDDA12.91585,5%     -0,4%75,04,3
CASTELNOVO DEL FRIULI82686,9%     -0,1%75,33,4
FIUME VENETO11.80587,0%     -0,5%77,22,6
ZOPPOLA8.35287,6%     -1,1%79,18,6
SAN VITO AL TAGLIAMENTO15.25386,4%     0,0%84,92,3
MORSANO AL TAGLIAMENTO2.72386,3%     -1,2%86,8       -0,5
PINZANO AL TAGLIAMENTO1.49876,4%     0,0%87,4       -0,3
SACILE19.94883,5%     -0,2%89,24,0
BRUGNERA9.25486,0%       0,2%90,62,6
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA4.54584,8%       0,3%91,53,3
COMUNEAbitanti%RD 2024Differenza con il 2023Procapite secco residuo (kg/ab/a)Differenza con il 2023
MANIAGO11.49780,9%       0,2%93,7       -1,8
MEDUNO1.50280,6%     -0,3%94,51,3
CAVASSO NUOVO1.48080,8%     0,0%102,97,1
VIVARO1.34978,3%       1,1%106,6       -1,9
SPILIMBERGO11.80579,5%       1,0%109,23,5
ANDREIS24673,8%     -3,7%120,2      21,9
BUDOIA2.51081,2%     -0,7%122,39,4
CLAUT86375,3%     -0,8%127,97,9
POLCENIGO3.10077,6%     -1,2%129,89,4
AVIANO8.99879,6%       0,2%139,16,3
SEQUALS2.20482,7%       0,2%143,1      20,8
TRAMONTI DI SOTTO33676,5%     -3,2%152,87,9
ERTO E CASSO36270,1%     -1,4%166,1       -0,1
CIMOLAIS33974,9%     -5,7%170,35,2
VITO D”ASIO70069,0%     -2,4%180,8      21,4
CLAUZETTO38171,3%     -1,0%186,00,0

Provincia di Trieste.

COMUNEAbitanti%RD 2024Differenza con il 2023Procapite secco residuo (kg/ab/a)Differenza con il 2023
SAN DORLIGO DELLA VALLE DOLINA5.67879,4%      0,5%106,63,7
SGONICO-ZGONIK1.97680,5%      1,8%145,1       -9,1
MUGGIA12.70366,3%      5,8%197,16,3

Provincia di Gorizia

COMUNEAbitanti%RD 2024Differenza con il 2023Procapite secco residuo (kg/ab/a)Differenza con il 2023
MORARO72886,8%      3,0%68,1       -18,2
SAGRADO2.15484,0%      2,3%74,6       -14,5
ROMANS D”ISONZO3.55682,5%      0,2%80,32,1
SAN PIER D”ISONZO1.92083,9%      0,3%81,1-2,3
SAN LORENZO ISONTINO1.49482,3%      3,2%81,4       -15,5
DOBERDÒ DEL LAGO DOBERDOB1.31883,7%     -0,5%82,2-1,2
TURRIACO2.78281,3%      0,5%82,54,9
MEDEA94583,1%     -0,5%88,65,3
SAVOGNA D”ISONZO SOVODNJE OB SOCI1.68181,2%      2,5%89,2-8,2
FARRA D”ISONZO1.65880,8%     -0,1%89,35,5
SAN FLORIANO DEL COLLIO ŠTEVERJAN73578,5%      0,7%89,6-5,5
MOSSA1.51580,2%      0,5%97,34,2
SAN CANZIAN D”ISONZO6.02779,2%     0,0%97,82,2
CAPRIVA DEL FRIULI1.59380,0%      3,6%102,6       -17,8
MARIANO DEL FRIULI1.46479,7%      0,4%109,10,0
FOGLIANO REDIPUGLIA2.98180,7%     -0,6%113,3-2,3
RONCHI DEI LEGIONARI11.88178,1%     -1,2%117,06,4
STARANZANO7.12076,7%     -0,3%121,81,9
GRADISCA D”ISONZO6.37778,7%      0,9%123,6-1,0
CORMONS7.05476,9%      1,0%137,05,9
DOLEGNA DEL COLLIO28980,7%      1,8%147,4       -14,7
GORIZIA33.66671,4%      1,7%162,1-4,0
MONFALCONE30.51968,3%      2,2%171,22,7
VILLESSE1.63582,8%      3,7%258,4       -36,4

Comuni non ricicloni (in ordine alfabetico).

COMUNEProvinciaAbitanti%RD 2024Differenza con il 2023
AQUILEIAUD3.12164,5%       -0,6%
BARCISPN23159,2%       -3,6%
CHIUSAFORTEUD58460,9%2,1%
CIVIDALE DEL FRIULIUD10.74459,8%       -0,2%
DOGNAUD14658,8%       -1,2%
DRENCHIAUD8937,6%       -6,4%
DUINO AURISINA-DEVIN NABREŽINATS8.18656,5%0,2%
GRADOGO7.54454,7%1,3%
GRIMACCOUD30142,1%       0,0%
LIGNANO SABBIADOROUD6.90559,6%       -0,6%
MALBORGHETTO VALBRUNAUD89752,2%       -9,2%
MANZANOUD6.33164,9%       -1,9%
MOGGIO UDINESEUD1.60164,0%0,8%
MONRUPINO-REPENTABORTS83856,0%2,8%
PALMANOVAUD5.31252,5%       -2,6%
PONTEBBAUD1.29653,0%       -2,2%
PREPOTTOUD69856,1%1,9%
PULFEROUD83551,4%       -5,3%
SAN GIORGIO DI NOGAROUD7.31764,1%       -1,4%
SAVOGNAUD35336,2%       -3,9%
STREGNAUD28542,0%       -8,4%
TARVISIOUD3.90059,6%1,1%
TORREANOUD2.01750,7%4,8%
TRAMONTI DI SOPRAPN26862,6%       -0,8%
TRIESTETS198.66847,8%2,1%
VISCOUD83764,8%2,9%
TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE