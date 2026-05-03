Lavori sul torrente Degano a Ovaro: intervento da 770 mila euro per la sicurezza

Sono in corso dallo scorso 12 febbraio 2026 i lavori di protezione civile finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico lungo il torrente Degano, nel territorio comunale di Ovaro, in Carnia. A comunicarlo è stato il presidente del Consorzio Boschi Carnici, Luigi Cacitti, che ha illustrato i dettagli dell’intervento destinato a rafforzare la sicurezza dell’area in località Aplis.

Il finanziamento ottenuto dal Consorzio ammonta a 770mila euro ed è stato concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il decreto OPI 1249 dell’assessore delegato alla Protezione civile Riccardo Riccardi, emesso ai sensi dell’articolo 9, comma 1 della legge regionale 64 del 1986.

Cacitti informa inoltre che “la progettazione esecutiva è stata affidata allo studio Serin S.r.l. di Udine e prevede la realizzazione di scogliere spondali a completamento delle difese già esistenti, oltre alla manutenzione straordinaria di due ponticelli. I lavori sono stati successivamente appaltati dalla Centrale Unica di Committenza della Comunità di Montagna della Carnia, che ha gestito le procedure di gara in virtù di apposita convenzione con il Consorzio, in particolare tramite il Responsabile dell’Ufficio tecnico geom. Orlando Gonano, e quindi aggiudicati all’impresa Di Piazza Vante S.R.L., per un importo contrattuale di 341.403,97 euro al netto dell’iva.”

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente e dall’intero Consiglio di amministrazione, che sottolineano come l’intervento consentirà di mettere in sicurezza l’intera proprietà del Consorzio Boschi Carnici in località Aplis.