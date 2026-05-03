Alcol alla guida, quattro persone denunciate e patenti ritirate

I controlli dei carabinieri sulle strade della provincia di Udine.

Proseguono i controlli del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Udine nel corso dei fine settimana, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti legati all’abuso di alcol. Nell’ultimo weekend i militari hanno denunciato quattro persone sorprese alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

I controlli sono stati effettuati a Pradamano, San Giorgio di Nogaro, Cividale del Friuli e Palmanova, dove i Carabinieri hanno fermato un 48enne, un 56enne, un 28enne e una 30enne, tutti residenti in provincia di Udine.

Tassi alcolemici oltre il limite consentito

Gli automobilisti sono stati sottoposti all’alcoltest con etilometro, risultando positivi con valori compresi tra 0,88 e 1,65 grammi per litro. Per tutti è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica. Oltre alla denuncia, i militari hanno provveduto al ritiro delle patenti di guida, come previsto dalla normativa vigente.